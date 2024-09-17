SOSYAL MEDYANIN SESİ

Lefkoşa'da trafik her yerde kilit, hiçbir taraftan kaçış mümkün değil. Girne Lefkoşa yolunun Boğaz hizasından tüm çevreyolları dahil ya kesik ya araç dolu. Resmen kapana kısılmış fare gibi hissediyorsunuz. Hazır okullar da 23’üne kadar kapalıyken daireleri de kapatın 1 hafta oldu olacak da halk bu eziyeti çekmesin

Atatürk Spor Salonu onunu kapatmanın mantığı nedir? Daha beter trafik yaratmaktan başka ? Aha karşıda trafik akar

(Tekin K. Birinci)

Sorma gir hanında yeni güne hoş geldiniz. Atatürk Stadı Kavşağı'nda HİÇBİR yol veya alt yapı çalışması olmamasına rağmen vurdumduymazca, iş bilmezlikle kapatılan yollar. Gönyeli'den gelip, Göçmenköy istikametine dönemiyorsunuz. Atatürk Stadı'ndan çıkıp, Göçmenköy istikametine gidemiyorsunuz. Göçmenköy'den gelip, Atatürk Stadı'na doğru gidemiyorsunuz. SOS Çocuk Köyü yönünden Gönyeli istikametine gelirken Atatürk Stadı yönüne, Sanayi'ye donemiyorsunuz. Ya, Altınbaş'a kadar gidip U dönüşü yapacaksınız, ya da Fuar Kavşağı'nı kullanacaksınız. Trafik allem, gallem. Evet, kavşak dünden beri kapalı. Trafik ışıkları da yanmıyor. Polis veya görevli de yok. Çözüm, yolu kapat. Yolu kapatıp giden geri zekalılar, Allah sizi bildiği gibi yapsın.

(Derviş Atakan)

Kıbrıs Türk Ticaret Odası; “kamuda maaş artışı ve özelde asgari ücret artışı durdurulsun” çağrısı yaptı…

Önerisi de şu;

“Bu artışlar ve fiyat istikrar fonu 1 milyar 200 milyon TL.. Bu kaynak elektrik, akaryakıt, et ve süt piyasasının ucuzlaması için kullanılsın. Alım gücü bu yolla artırılsın…

Her maaş artışı yeni zam furyası, yani enflasyon, her enflasyon artışı maaş artışı demek. Bu sarmaldan kurtulmalıyız…”

Öneri tartışılır, hükümet tarafından dikkate alınır mı bilmem.

Ama “Maaş artmasın” cümlesini duyan, öneriye bakmayacak, ondan eminim…

(Hüseyin Ekmekçi)

Yüzsüzlüğü körlüğüne bulaşan, dili ağzına uymayan hilekarlık sarmalında, okul zili çalmıyor.

Yozlaşmanın, kirlenmenin, pespayeliğin zilleri çalıyor hayatlarımızda…

“Ulusal” bir iğrençlik var.

Doymak bilmez bir oburluk.

Çocuklarımızı yiyorlar.

(Cenk Mutluyakalı)

Trafik akışı soldan mı sağdan mı bu ülkede?

Bazı zeki siyasiler ülkemizde trafik akışının soldan olmasını düşünmüşlerdi! Vallahi adamlar haklı;

Yollarda sol şeritte giden araç yok gibi! Ne yapsan araç asla sola geçmiyor! Israrla sağ cenahtan gitmeye devam ediyor.. Özel aracı aynı, iş aracı aynı, fark etmiyor.. Sağ şerit benimdir sana kullandırtmam diyor…

Çünkü ülkenin trafik kurallarını bilenlerin sayısı bilmeyenlerden çok daha azdır…Başka hangi medeni ülkede bunlar yaşanabilir acaba?

Evet! değiştirin trafik akışının yönünü. Her yerde olduğu gibi, bu ülkenin kurallarını kültürünü yaşam tarzını bilen insanlar artık azınlıktır.

Ölen ölsün. Kalan Sağlar bizimdir.

(Eralp Şerifoğlu)