SOSYAL MEDYANIN SESİ

Son üç yılda satılan konutların yüzde 18’ini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları almış.

Bu rakamı yüzde 11’le “KKTC yurttaşları” izliyor.

“Görüldüğü gibi konutların yüzde 30’u Türkiye ve KKTC yurttaşlarına satıldı” diyor Özalp Nailer…

Avrupa Birliği yurttaşları % 24.6 ile ilk sırada aslında…

Diğer ülke yurttaşlarına dair yüzdeler de paylaşıldı.

Rusya % 12.7

İran % 11.2.

İsrail % 6.4

Ukrayna % 5.2

Türki Cumhuriyetler % 4.1

İngiltere % 1.4

Çoğunlukla yabancılar…

Bir diğer dikkat çekici veri şu…

Satılan konutların yüzde 70’i stüdyo ve 1+1 dairelerden oluşuyor.

İkamet değil yatırım amaçlı…

(Cenk Mutluyakalı)

Bu Nasıl Kıyak?

Kıb-Tek Vatandaşın 675 TL borcu olduğunda beş lira bile bu rakamı geçse elektriğini hemen kesiyor. Ama ensesi kalın, gerdanı sarkık karnına vurulunca ah arkam diyenlere ceryanın tepmesinden korktukları için Aga’lara dokunmuyor. Yüksek elektrik faturaları taksitlendirildiği zaman taksitler bir ay ödenmediğinde ertesi ay elektriklerin kafası bumburo kopartılıyor.

Ercan’da yolcu sayısı harmanda yer bırakılmadan övünerek açıklanıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Ercan’a gelen her yolcu Emrullah Aga’nın cebine para tornistan ediyor demek

Yolcu artıyorsa gelirde artıyor demektir. O zaman 100 milyonu geçen Anaparayı geçtim son çıkan taksitleri bile ödenmiyor.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, T&T'nin sahibi olduğu Emrullah Turanlı’ya özel tarife yapıldığını fiyatta indirim yapıldığını sağlanan tüm imtiyazlara rağmen son çıkan faturaları ödemediğini söylerken sözleşme gereği sözleşmenin bir an önce iptal edilmesini söylüyor.

Ayşaba yahu bizim günahımız ne? Aga’nın yumurtası çift sarılımı diye soruyor.

(Taner Ulutaş)

Okullar pazartesi nasıl açılacak?

Kurultaydan başka gailesi olmayan hükümet, eğitimi de unuttu. Bizzat Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun basında yer alan açıklamaları bile durumun vahametini gösteriyor ama aslında işler çok daha kötü... Birçok okul müdürü, öğretmenler ve öğrenci velileri, özellikle bina güvenliği yüzünden tedirgin. Sendikalar sürekli ‘SOS’ çağrısı yapan okullardaki durumu yerinde tespit etmeye ve sürece katkı koymaya çalışıyor.

Bugün ayın 12’si ve 16 Eylül pazartesi günü, yani 3 gün sonra yeni öğretim yılına başlaması beklenen ilköğretimde en az 20, orta ve mesleki teknik eğitimde ise en az 13 okulda inşaat işleri bitmedi. Bunlar arasında neredeyse tamamı yıkılmış binalar da var. Depreme dayanıklılık konusunda sorunlu okul binası sayısı ise çok daha fazla. Sayın Çavuşoğlu’nun ‘geçicidir’ demesine rağmen artık ‘kalıcı’ hale gelen prefabrik sınıfların bazıları hala monte edilmedi.

Kurultay döneminde kaç ‘geçici işçi’ alındığı bilinmezken, Eğitim Bakanlığı okullara yeterli öğretmen de vermedi. KTOEÖS’e göre orta ve mesleki teknik eğitimde en az 100 öğretmen eksik. Ders kitaplarının da henüz bir kısmı okullara ulaştı, gerisi ne zaman gelecek belli değil.

Eğitim yılının her sene sıkıntılarla açılmasına alıştık, ancak bu yıl daha büyük bir karmaşa ve kaos var. Hatta ‘eğitim yılı açılışının bir süre ertelenmesi’ ya da ‘sorunlu bazı okulların daha geç açılması’ gibi bir ihtimalden de söz ediliyor.

Buradan Bakan Sayın Çavuşoğlu’na sesleniyorum: Öğretmen, kitap, malzeme ve sair eksiklikleri ve sıkıntıları geçtik. Ama sorunlu binalarda öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının can güvenliğini sakın riske atmayın.

(Sami Özuslu)