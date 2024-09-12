SOSYAL MEDYANIN SESİ

Mülkiyet tartışmalarını izlemeye devam ediyoruz. Gelin bir de Annan planı kabul edilseydi ne kadar mal tazmin ve iade edilecekti ona bakalım: Sınır ayarlamasıyla sanırım 42 ay içerisinde aşamalı olarak Rum Kurucu Devletine 500 bin dönüm mal iade edilecekti. Kuzeyde kalacak Rum malların üçte biri de iadeye tabi tutulacaktı. Yani yaklaşık 350 bin dönüm. Geliştirilmiş malların altı ödendiği taktirde kullanıcıya kalacaktı. O da en fazla 10 bin dönüm falan tutuyordu o dönemde. Geri kalan 300 bin dönüm malın da güneydeki karşılığıyla takası mümkün olacaktı. Kalan 300-400 bin dönüm ise kuzeydeki kullanıcılar tarafından satın alınmasına imkan sağlanacaktı. Yani kimseye beleşe mal kalmayacaktı ve herhangi bir çözümde de kalmayacak. Eninde sonunda bu mallar ya tazmin ya da iade edilecek. Bir daha hatırlatayım dedim. Tazmin etme sürecin süresi ise bulunacak kaynak ve siyasi müzaharalarla düzenlenecek. Almanya örneğin baktığımızda hala daha Musevi göçmenlere tazminat ödemekte olduğunu görebiliriz. Başımızın ağrısını azaltmak için iade şart. Elbette bu iade mallar yerinden edilen kişilere iade edilecek yani bu mallar çözüm olana kadar kuzeyde kalacak ve kullanımı buranın piyasasına ve yasalarına tabi olacak. Malı alanlar isterlerse mallarını burdaki yasalara göre kullanacaklar veya isterlerse satacaklar.

Diğer bir olasılık da Kuzey Kore veya Küba gibi Devrim yaparak malları Türk Rum demeden devletleştirip, sosyalizmin yaşaması için kendimizi izole edip Kapitalizmin devrilmesini beklemek!!!!!

(Mete Hatay)

Bir anda telefon ve internet tarifeleri kabardı.

Muhtemelen "vergi yükü" diyecekler ya da "maliyet" artışı!

İşin aslı "bütçe" için kaynak yaratılıyor.

Çünkü ne ödüyorsak, en az yarısı Maliye'ye gidiyor.

Patronaj düzeni daha fazla kaynak istiyor ve üretimsizlik, verimsizlik, hantallık, partizanlık bu gelir üzerinden korunuyor.

Yandaş düzeni hepimizin sırtından, alın terinden, emeğinden besleniyor.

***

Mobil iletişimde son ödemem aylık 1.700 Türk Lirası'na ulaştı.

İngiltere'den gelen oğluma sordum, "ne ödüyorsun" diye.

“10 sterlin” dedi.

"30 GB internet...

Sınırsız sosyal medya...

Sınırsız konuşma ve mesaj..."

Benim sahip olduğum faydalar çok daha az ama ücret olarak fazlasını ödüyorum.

Son dönemlerde belediyelerin faturaları da epeyce kabardı.

"Hizmet Resmi" diyerek personel bütçesini insanların sırtına yüklüyorlar.

"Statüko" milim sarsılmıyor.

Her ay ödediğimiz haraç artarken yaşam kalitemize harç katılmıyor.

(Cenk Mutluyakalı)

Teşekkürler Akdoğan belediyesi araba eski olsa bile yollara çirkefli sular aksa bile yine teşekkürler Yenibogaziçi Belediyesi. Meclis kararı olmasina rağmen hâlâ çöp kamyonu alınmadı köyler pislik içinde havara taşıyan kamyonlar köy yollarını berbat ettiler ova yollarına bir kamyon havara bile döktüremedik ben bilirim yaparım diyerek yönetme olmaz tüm araçlar hurdaya döndü maalesef Yeniboğaziçi Belediyesi darmadağın bir halde başta su sorunu köylerin temizligi ova yolları başta olmak üzere başarısızlıkları sıralayabiliriz Başkana da hak vermek gerek kendine göre seçilen meclis üyeleri aykusu düşükmüşben meclis üyesi olarak belediyenin hizmet verdiği tüm mağdur halkımızdan özür dilerim bu sustuk anlamına gelmiyor mücadelemiz devam edecek saygılarımla

(İsmail Gürsoy)