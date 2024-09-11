banner913
banner932
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
11 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
18 0
 
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
18 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
28 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
29 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
29 0
banner1032

SOSYAL MEDYANIN SESİ

banner1020

banner1045
SOSYAL MEDYANIN SESİ
banner971

ÖZÜR DİLİYORUM.

Bu paylaşımı yaptığım için affınıza sığınırım.

"Yurt dışından sebze meyve getiren birlik başkanı başına açıklama yaptı. "Domatesi Türkiye'm 3.5 TL alıp 13-14 TL ye mal ediyoruz, üstüne %25 koyup marketlere veriyoruz" diyor.

Yani %25 ile domates 17-20 TL ye markete veriliyor. O diyor ben demiyorum.

Eğer söyledikleri doğru ise ki bir birlik başkanı yalan beyan vermeyecektir bu domates markette 80-100 e nasıl satılır.

OHA be İNSAF be %400 kar ile bu halka sunduğunuz KAZIK tan da mı korkmazsınız.

Hade marketlerde OHA çekin haberi yalanlayin ak koyun kara koyun belli olsun.

Peki izni veren makam da mı bir domates yemez. Fiatını görmez bilmez.

Ama alıcısı var .Rus almazsa Ukraynalı alır, o almazsa İranlı alır, oda almazsa Yahudi alır hiçbiri almazsa komşu alır. Bize sıra düşmez yani.

1863-1974 yılları KARAVANA sistemini getirin daha karlıyız

(Hüseyin Cumaoğlu)

Doktoru, gazeteciyi, akademisyeni, bilim insanını “sınır dışı” eden otorite karşısında; hırsıza, gaspçıya, hilekara, eli silahlı suçluya “gel” diyen bir acizlikle birlikte yaşıyoruz.

Çürümenin bir ahlak haline dönüştüğü yerde, şimdi adeta bir başka ülkede hissediyoruz kendimizi; olabildiğince değersiz, sıradan, parçalanmış…

Suçluysan, kirliysen, onursuzsan “gel” diyorlar, “yanımızda yerin var.”

Masumsan, git!

(Cenk Mutluyakalı)

Çözüm,

Bu fahiş fiyatları engellemek mi?

Yoksa,

Maaşları artırmak mı?

5 adet domates 76.86 TL

Adeti 15.35TL

Bu sadece bir örnek.

***

Acı olan ne bilir misiniz?

Acı olan,

Bu ülkeye bunları yaşatan hükümet partisi kurultay çalışmarına olağanüstü bir katılım olması!

Demek ki,

Bu ahali halinden memnun...

(Ülker Fahri)

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.