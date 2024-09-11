SOSYAL MEDYANIN SESİ

ÖZÜR DİLİYORUM.

Bu paylaşımı yaptığım için affınıza sığınırım.

"Yurt dışından sebze meyve getiren birlik başkanı başına açıklama yaptı. "Domatesi Türkiye'm 3.5 TL alıp 13-14 TL ye mal ediyoruz, üstüne %25 koyup marketlere veriyoruz" diyor.

Yani %25 ile domates 17-20 TL ye markete veriliyor. O diyor ben demiyorum.

Eğer söyledikleri doğru ise ki bir birlik başkanı yalan beyan vermeyecektir bu domates markette 80-100 e nasıl satılır.

OHA be İNSAF be %400 kar ile bu halka sunduğunuz KAZIK tan da mı korkmazsınız.

Hade marketlerde OHA çekin haberi yalanlayin ak koyun kara koyun belli olsun.

Peki izni veren makam da mı bir domates yemez. Fiatını görmez bilmez.

Ama alıcısı var .Rus almazsa Ukraynalı alır, o almazsa İranlı alır, oda almazsa Yahudi alır hiçbiri almazsa komşu alır. Bize sıra düşmez yani.

1863-1974 yılları KARAVANA sistemini getirin daha karlıyız

(Hüseyin Cumaoğlu)

Doktoru, gazeteciyi, akademisyeni, bilim insanını “sınır dışı” eden otorite karşısında; hırsıza, gaspçıya, hilekara, eli silahlı suçluya “gel” diyen bir acizlikle birlikte yaşıyoruz.

Çürümenin bir ahlak haline dönüştüğü yerde, şimdi adeta bir başka ülkede hissediyoruz kendimizi; olabildiğince değersiz, sıradan, parçalanmış…

Suçluysan, kirliysen, onursuzsan “gel” diyorlar, “yanımızda yerin var.”

Masumsan, git!

(Cenk Mutluyakalı)

Çözüm,

Bu fahiş fiyatları engellemek mi?

Yoksa,

Maaşları artırmak mı?

5 adet domates 76.86 TL

Adeti 15.35TL

Bu sadece bir örnek.

***

Acı olan ne bilir misiniz?

Acı olan,

Bu ülkeye bunları yaşatan hükümet partisi kurultay çalışmarına olağanüstü bir katılım olması!

Demek ki,

Bu ahali halinden memnun...

(Ülker Fahri)