SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bazı konuştuğum yabancılardan öğrendiğime göre yeni yasayla birlikte birçok yabancının mallarını satışa koyup başka destinasyonlara doğru yola çıkmaya çalışıyorlar. Sırbistan gidilecek ülkelerden bir tanesi. Bu insanların çoğu Putin rejiminden veya savaştan kaçan kişilerdi. Ayrıca yıllardır adada yaşayan birçok Birleşik Krallık ve AB vatandaşı emeklilerde de büyük bir hareketlilik var. Stopajın artışı, yeni ikamet yasasının talep ettiği maddeler, hayat pahalılığı bu göçü tetiklemeye başladı bile. Güney'de başlayan tutuklamalar da buna tabii ki tuz biber ekti. Öte yandan evler elbette sahipsiz kalmayacak. Çevreye saygılı, sürdürebilir bir inşaat sektörü beklerken paniğe giren bu sektörün daha da fütursuz ve kaotik davranacak olması ihtimali yüksek. İnşaat maalesef devam edecek gibi görünüyor. Sanırım hatta üçüncü ganimet dönemi bile başlayabilir. Düşecek fiyatlarla birlikte, Türkiye'den yeni bir akımın başlayacağı bekleniyor. Zaten hali hazırda hergün onlarca lansman yapılıyor İstanbul, İzmir gibi yerlerde. Buna ek olarak birçok Kıbrıslı Türk yatırımcının da batan geminin mallarına yöneleceği bilgisi kulaklarımıza geldi. Hali hazırda yabancı yatırımcılara ait bazı oteller, yat limanları falan el değiştirdi bile. Çok kültürlü kuzey Kıbrıs başlamadan bitiyor. Denktaş beyin zamanında dediği gibi, yakında "daha da Türk" olacak buraları.

(Mete Hatay)

Savunmasız çocukların öldürüldüğü bir dünyada;

Kıyamet çoktan koptu.

Haberiniz yok.

Siz hâlâ güneşin,

her sabah doğuşuna güvenin….

(Deniz Gürgöze)

Efendiler bu "asgari" ücret tesbit komisyonu fasafisosunu lağvedin ve devlete ilk giren devlet memuruna verilen ücret neyse onu özel sektör çalışanına verin bitsin gitsin bu iş.

Olmaz değil mi?

Kurtarmaz ha?

(Hasan Mullaoğulları)

Furkan Apt davası..21 kolonu kesenler 51 kişinin ölümüne sebep olanlar firari sanıklar dün beraat etti!!!İsias Davası öncesi bu kararın moral bozucu olduğunu söyleyebilirim!

(Bala Kayadelen)

Ne biçim bir hayat bu be kakalı, kimine sıfır, kimine beş, kimine on, kimine onbeş, kimine yirmi bin pahalı, fatura gönderen kurumlar, belediyeler ,şirketler ve marketler mi farklı??!!Ha neydi bunun adı "Hayat Pahalılığı" namronnadin gapsis.

(Kubilay Merttuna)

Günümüzün en büyük hastalığı;

"Hiçbir Bilgisi Olmadığı Halde Her Şey Hakkında Fikir Sahibi Olan İnsanlar."

Neyse uzun uzun yazmayım bu insanların özelliklerini. Ruhum daralır. Nerden nere da bu linç kültürünü benimsedik onu da bilmem.

Abi her sosyal medya gazetesinin yaptığı haber %100 doğru değildir. Şaşar galırım okuduk sonra yorumları.

Kısacası ; "Bilgi sahibi olmadan ortaya atılan her görüş APTALLIKTIR..."

(Özcan Saygı)