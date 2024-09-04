SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ufak bir bilgilendirme yapmak istedim.

Bu adada yaşadığımız herşey olumsuz sonuçların ürünüdür. Çünkü yönetebilmek "SANATTIR"..

Nüfus artışının olumlu sonuçları

-Üretim artar.

-Vergi gelirleri artar.

-Mal ve hizmetlere talep artar.

-Yeni endüstri dalları doğar.

-İşçi ücretleri ucuzlar.

-İhracatta rekabet kolaylaşır.

Nüfus artışının olumsuz sonuçları

-İşsizlik artar.

-Kalkınma hızı düşer.

-Kişi başına düşen milli gelir azalır.

-Tasarruflar azalır.

-Tüketim artar.

-İç ve dış göçler artar.

-İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.

-İhracat azalır.

-Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.

-Çevre kirlenmesi artar.

-Belediye hizmetleri zorlaşır.

(Özcan Saygı)

Bu kadar uyuşturucu İstanbul’da yok…

Sessiz sedasız ülkemiz uyuşturucu batağına gömüldü…

Gençlerimiz bu batağın içerisinde debelenirken, birileri de büyük paralar kazanıyor…

Havadan, denizden, güneyden- karadan büyük uyuşturucu gelişi var.

Hükümetin izin verdiği “puff” izinleri halen masada.

Uyuşturucu, polisin tek başına mücadele edemeyeceği noktaya geldi.

Çok dikkatli olmalı, toplumsal bir seferberlikle uyuşturucuya karşı mücadeleyi yükseltmeliyiz.

Trafik için artırılan ve vatandaşı soymaya yönelik tedbirler, kat be kat uyuşturucu ile mücadele için de ortaya konmalı.

Battık, gençlerimizi bir bir kaybediyoruz…

(Hüseyin Ekmekçi)

Tanıyı koyanın adını bilmiyorum “Çağımızda güç, para, hırs obezitesi var.” demiş. Şahane bir tespit..

Üzerinde çok düşündüm bu tanının. Sonra çıktım tepelerden yaşananlara ve kendime yukarıdan baktım.

Benim gibi kendinin en iyisi olmaya uğraşan çok insan gördüm. Şükrettim. Hepsinin kendi hayat mücadeleleri ve kimselere duyurmadan yaşadıklarını gördüm. O güzel insanlar için güzel dilekler tuttum.

Bir yandan da çok sayıda güç, para ve hırs obezitesine yakalanmış insanın, etrafa yaydıkları sevgisiz zehirle, günahsız insanlara nasıl ağır bedeller ödettirdiklerini gördüm. Ödettikleri kadar bedel ödeyerek acil şifa da onlara diledim. Çünkü, normal obez olanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar. Belki de streslerini ağızlarında öğütüyorlardır.

Fakat, güç, para ve hırs obezitesine yakalananlar gerçekten çok hastalar, üstelik ruh fakiri insanlara hızla bulaştırıyorlar. Tekrar acil şifa dilerim. Zira, onlar iyileşirse BUGÜN VE YARINLAR İYİLEŞECEK..

(Dilek Orhan)

Trafik ışıkları ve Russian rullet

Alsancak Mare Monte yolundan ve ayni şekilde karşı yoldan Trafik ışıklarının olduğu yerden her seferinde Ana yola çıkacağım zaman aklıma her zaman RUSIAN RULET geliyor.

Ölüm ve kalım arasındaki ince bir çizgi.

(Erol Canseç)