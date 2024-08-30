SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hastaneye gidiş 04.10, hastaneden çıkış 10.05. Kim ki sağlık sistemi tamamdır der, "öllüsünün goca körü" derim. Sakın bu ülkede hasta olmayınız yoksa inleye inleye geberip gidersiniz.

Bu sistemi kuranlara da bu sistemi destekleyenlere de en ağır küfür ve belaları bugün bol bol kullandım. Umarım bu sistemi kuranlar da destekleyenler de en kısa zamanda bu hastaneye sık sık gitmek zorunda kalır.

(Ufuk Çağa)

Abubakar’a kişiye özel yasa beklerken, şimdi yüzlerce kaçağa kapı aralandı…

Hayırlısı…

Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar…

Siz, “vicdan” deyin…

Onlar, “tamam”…

Üstüne bir de övgü yağdırın..,

Peki bundan sonrası?

Ne hale evriliyor memleket?

“Yahu durun, adalet” diyeni linçlediler bir hafta önce…

Sadece Abubakar’ın affedileceğimi düşündük öyle mi?

Seyreyleyin cümbüşü…

(Hüseyin Ekmekçi)

Üstünden 100 bin TL çıkmayan ama yabancı bankalarda telaffuz edemediğim miktarlarda parası olan ve bunu yasal yollardan kazanmayan ve göz yumduğunuz nice bizim memleketlimiz var. Veya bu memleketin vatandaşlığını almış türlü yasa dışı kirli işlere karışıp türlü menfaatler ve mülkler edinmiş kişiler.

Neden onlara yüklenmiyorsunuz da bu garibana böyle yapıyorsunuz?

Onlara gücünüz mü yetmiyor?

Haydi şimdilik de böyle tatmin olun bakalım.

Kötüsünüz, hem de çok!

(Betül Arslan Akkuş)

İskele Karpaz halkının gözü aydın.

İskele Boğaz, yolu 80 metre yükseklikte raylı yol sistemi ile yakında başlıyor.

Nedir raylı yol sistemi?

Asrın projesi.

Siz Petek Pastahanesi yanında raya giriyorsunuz arabanızın kontağını söndürüyorsunuz raylar üzerinde Akdeniz'in mavi sularını seyrederek harup fabrikasına kadar gidiyorsunuz. Sonra siz sürüşe devam.

Vallahi duyar gibiyim sizi Karpaz a kadar niye yapmıyorlar" diye sitem ediyorsunuz.

Ayıp oluyor ama...

Nerde duracağınızı ,yerinizi bilin, hadsizlik yapmayın.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Bir kurul, bir başka kurulun raporuna itibar etmiyor ya da tanımıyor. Günün sonunda insanlar mağdur oluyor.

Bir yandan canınızla boğuşurken, hastalık psikolojisi içerisinde geleceğinizi düşünürken, derdinize çare ararken, bir de kapı kapı gezeceksiniz… Yalvaracaksınız.

İnsanlara tam anlamıyla bürokratik zulüm yapılıyor.

Çalışma hayatında da bu var…

Üretimde de…

En azından sağlıkta olmasın!

(Cenk Mutluyakalı)

Geçenlerde Lefkoşa’da, trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığından durmuş ve arkadan gelen aracın çarpması ile neye uğradığımı şaşırmıştım. Çarpan araçtan inenlerden bir tanesi de "abi biz geçeceksin sandık" dedi . Kırmızı yanmış önünde araç var hala geçmeyi düşünenler var demek ki. Eğitim şart.

(Özden Meren)