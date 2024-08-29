SOSYAL MEDYANIN SESİ

Biz gerçekten çok enteresan bir topluluğuz. 16 yıldır kimse için hiçbir önemi olmayan, yürüyen adam Abubakar bir anda çok önemli oldu, herkes yardım etmek için seferber oldu. Tabi ki olunsun, vatandaş da yapılsın hatta kulpuna uydurulursa devlet memuru da yapılsın ki maddi sıkıntısı da olmasın, inanın razıyım.

Peki Abubakar'a yardım için çaba gösterenlere bir soru, "benim şahsen tanıdıklarım var ve birisi 19 yıl diğeri ise 14 yıldır bu ülkede çalışıyorlar ve ne vatandaş yapıldılar ne de yapılacaklar gibi gözüküyor. Bu şahısların ülkede yaşadıkları sürede tek bir vukuatları bile olmadı. Acaba Abubakar gibi bu 2 kişiye de yardımcı olacak var mı?

Abubakara yardım edilsin ancak bu ülkede binlerce Abubakar var. Sıkıntı ülkedeki yasaların yetersiz olmasında veya yasaların adamına göre uygulanmasında.

Kısaca keşke Abubakar için gösterilen ilgi ülkedeki binlerce Abubakar'ın mağduriyetini giderecek yasalar ve adamına göre uygulamalar için de gösterilse, çünkü bireysel çözüm çözüm değildir.

(Ufuk Çağa)

Kaçak çalıştırılan, insanlık dışı şartlarda barındırılan ve üstüne üstlük paralarını da alamayan işçilerin durumu değişmiyor yıllardır. Pasaportlarına el konuluyor, tehdit ediliyor, köle muamelesi görüyor bu insanlar…

Çünkü işçilerin sırtından para kazanan yöneticiler var.

Patronlar var, onların alın teri üzerinden servet büyüten…

“İnsanlık onuru”nu hiç umursamayan nicesi son derece “onursuz” ama “varlıklı” yaşıyorlar.

Milliyetçi maskeli siyasi elitler ile kimi meslek örgütlerindeki işbirlikçileri bu zulmü ayakta tutuyor…

Goethe’nin bir lafını çok tutarım...

“İnsanların kötü olduğunu görmek beni şaşırtmıyor ama bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.”

Utanmıyorlar hem de hiç!

(Cenk Mutlıuyakalı)

30 yaşındayım ve bu yaşıma kadar savunduğum bir düşüncenin ne kadar yanlış olduğunun bugün farkına vardım. Sık sık kurduğum bir cümleydi şu, “aman be kardeşim övmeyin şu Rum Tarafını bu kadar. İmkanlar dahilinde burda da işler iyi yürütülüyor.” Kesinlikle daha fazla yanılamazdım. Burda imkanı olan durumlarda bile işler yürütülmüyor. Boşvermişliğin en üst düzeyindeyiz resmen! Övün Rum tarafındaki sağlık sistemini, sonuna kadar hak ediyor.

Bir önceki yazımda bahsettiğim “tomografi raporu” durumu vardı hatırlarsanız. Acil olmasına ve çekilmesinin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen bugün de Lefkoşa Devlet Hastanesinden o rapor gelmedi. Fakat bir yakınımız bugün sabah tomografi CD’sini Rum Tarafında bir radyoloğa götürdü ve biz sadece birkaç saat sonra tomografide ne görüldüğünü, babamın ayak parmaklarındaki bu kangren oluşumunun sebebini öğrendik.

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir ihmalkarlık karşısında ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum!

(Ayşe Akınlı)

Kuzu dana fiyatı aşağı çekiliyor.. Kasaplarda ve restoranlarda fiyat yükseliyor.. Sabit fiyatta kalan hiçbir şey yok üretim yapan hayvancı dibe çekiliyor demek ki bir amaç var!! Ver kasaplara hayvan başı desteği biraz daha zengin olsunlar.

(Veli Abiç)

Ne garip bir toplumuz. 10 yıllarca ülkede nasıl kaçak kalındığını ilgili bakan ve başbakana sormak aklımıza gelmiyor, ‘jet’ hızıyla geçirilen populist bir kararname için alkış tutuyoruz. Her tarafımız arabesk…

(Cemil Sarıçizmeli)