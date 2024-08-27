SOSYAL MEDYANIN SESİ

Eğitimde, (sendikalar da dahil) sadece alt yapı üzerinden bir isyan ve itiraz var…

Peki ya akademik başarı? İlkokuldan ortaokul, ortaokuldan liseye geçen öğrenciler ne durumda?

Peki ya üniversite sınavlarındaki durum?

Akademik yıkımımız, okul binalarımızdan çok daha kötü durumda…

Eskiden kerpiç okullardan, kalabalık sınıflı okullardan akademik başarısı yüksek öğrenciler çıkardı…

Evet, binalar da kötü ama… Eğitim seviyesi de yerlerde be arkadaşlar…

Buna da kafa yoracak mıyız? Hani, bu eğitim seviyesine bu okullar bile çok diyeceğim, ona da yüreğim izin vermiyor…

Daha iyi okullar, ama daha da iyi akademik seviyede öğrenciler…

Mümkün değil mi!

(Hüseyin Ekmekçi)

Hükümetin görevi, kamu kaynaklarını vatandaşa hizmet olarak sunmak, başta sağlık, eğitim, yol, su, elektrik… olmak üzere halka hizmet vermektir.

Kamu kaynaklarını korumak yerine yandaşlarının elektrik, vergi borçlarını affedip, halkın parasını talep etmeyen hükümet, sanki görevi değilmiş de lütuf yapıyormuş gibi elektrik sorununu çözeceğini söylüyor. Sağlığa önem veriyoruz diyor.

“Yeni ambulans” almayı büyük bir icraat olarak göstermeye çalışıyor.

Aldığınız ambulanslarla acil servislere getirilecek hastalara kim bakacak sayın başbakan? Acil servislerin, hastanelerin sorunları, eksiklikleri, hekim ve sağlık çalışanı, kapasite eksikliklerini acilen gidermelisiniz.

(Özlem Gürkut)

KÜLLİYE. :

Bugün sabah Metehan dan Girne kapısına gittim.

Külliye inşaatı süratle devam ediyor.

15 Kasım a inşaat biter mi ,bilmiyorum.

Bu proje ortaya atıldığında birçok kişi kesin karşı çıkmıştı.

Benim görüşüm :

Külliye ye KÜLLİYEN karşı çıkmayalım. Bu bir hediyedir. Hediyeye karşı çıkılmaz. Hediye verene, al bu hediyeyi geri ve bize başka birşeyler yap, demek de pek uygun değildi.

Eksiklerinizi de siz yapın cevabı verilirdi.

Ancak, projede, teknik, idari, mimari, vb hatalar varsa buna itiraz edilmelidir. Diye yazmıstım.

Tesadüf dün, TC Bakanlar Kurulunun Ahlat Külliyesinde toplandığını izledim.

Batman da staj yaparken, Ahlat, Adilcevaz, Erciş Tatvan, Van ı gezmiştik. Yeşillikler içinde minyatür kasabalardı.

Ahlat ,Malazgirt savaşı ,1071, Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı yerdir.

Buraya Külliye yapılmasının, cost - benefit analizi nedir ? Bilmiyorum.

Ahlat a Külliye yapılmışken, Kıbrısta da külliye yapılması neden olmasın.

Gelecekte KIBRIS TAKİ Külliye de, çok farklı ülkelerin HÜKÜMETLERI ile MECLİSLERİNİN ORTAK TOPLANTI YAPMAYACAĞINI KİM SÖYLEYEBİLİR. Gelecek sürprizlerle doludur.

Bu külliye Bir öngörü ,bir VİZYON UN ALT YAPISIMIDIR.

MUHTEMELEN!!!

(Yücel Dolmacı)

Yazıklar olsun.

Sisteme de,

Onlara eğitim verenlere de,

Müfettişlere de,

Onlara sınıf geçirenlere de

Ve...

Sıfır, 1 ve 2 alanları yazılı sınavını geçti kabul ederek, mülakata çağıranlara da...

Bunlardan öğretmen mi olur?

(Ülker Fahri)