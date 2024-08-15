SOSYAL MEDYANIN SESİ

Girit Adası esnafı, turiste kazık atmak için değil, daha fazlasını çekmek için politika yapar...

Yönetimi da kiralık arabalarla cebe daha fazla para aktarmak için değil, turistin heryere düzenli toplu taşımayla ulaşması için politika yapar...

Bir da bizimkileri düşünün!!!! Ve...

Hangi politika daha kârlı hangisi daha sürdürülebilir?!!!!

(Ayşe Baysal)



ESARET, Hür Eşekler’imizin HUYLARINI BOZDU. Çin Seddi gibi tel çekilip manastır bölgesine hapsedilen eşekler, artık birer dilenci, rüşvetçi, eşkiya. Yol kesiyorlar. Turistlerden mammayı kim yiyecek diye kavga da ediyorlar. Bazen de araçları çifteliyorlar. Özgür yaşayanlara göre oldukça zayıflar. ÖZGÜRLÜKLERİNİ KAYBEDİNCE, hür ve yabanıl karakterleri de bozuldu. SEFİL OLDULAR…

(Mustafa Gürsel)



Senih bey selam, bizim İskele Manhattan’da bol miktarda kuyu boşaltma arabası var, 7/24 hizmet veriyorlar…

Alman arkadaşım görünce merakla “Bu nedir?” diye sordu;

“Vidanjör” dedim…

“Vidanjör? Süt mü taşıyor, su mu?” dedi…

Şimdi ben bu adama isim olarak Michelin yıldızlı bir Fransız lokantası ismini çağrıştıran vidanjörün sonuç olarak bir bok arabası olduğunu nasıl anlatabilirim…???

Her günüm sıkıntılı, her günüm stres…!!!

(Mahmut Anayasa)



Köylerde, çiftçiler zahire ödemelerin ne zaman yapılacağını bize sorup duruyor.

Çiftçiler hasat dönemini bitirdi, ürünlerini geçtiğimiz ay itibarıyla TÜK’e teslim etti. Ürün bedellerinin ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz haber yok…

Ne Tarım Bakanlığı’ndan ne de TÜK’ten ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama henüz yok.

Küçükbaş hayvancılar kulak numaraları üzerinden verilen Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin yapılmasını bekliyor ama yine herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bitkisel ve hayvansal üretimde maliyetler artarak devam ederken, üreticilerin alım gücü düşüyor. Bir taraftan döviz yükselişe geçmişken devletten alacakları Türk Lirası üzerinden olduğu için değer kaybetmeye devam ediyor. Böyle bir dönemde, ödemelerin zamanında yapılması gerekiyor.

(Fide Kürşat)



“Bakanlık, Temmuz ayında açıkladığı ilk verilerde hangi uluslararası standarda göre değerlendirme yaptığını dahi açıklamadan 102 plajdan aldığı tüm örneklerin analiz sonuçları yanına ‘’UYGUNDUR’ gibi hiçbir uluslararası standarda kullanılmayan bir ifade kullanmıştır. Mesela, Temmuz 2024 analiz sonuçlarına göre ‘Karşıyaka Halk Plajında 460 E.Coli bakterisine rastlandığı açıklandı ama bunun uygun olduğu belirtildi. Oysa, Ağustos 2024 analizlerinde bu kez uygundur ifadesi kaldırılarak MÜKEMMEL / İYİ KALİTE / YETERLİ gibi farklı değerlendirme kriterli kullanıldı. Bakanlım bir sonraki analizde hangi kriterler kullanılacak? Hep birlikte göreceğiz.“

(Cenk Mutluyakalı)





Çocuğumuza “lütfen” demeyi” ve “teşekkür etmeyi” öğretmemenin mazereti olamaz.

Görgü ücretsizdir!

(Eralp Şerifoğlu)



Ehliyet veren şöför okullarına sesleniyorum.

Bizim kültürümüzde yol verene ya el kaldırılır yada ışık çakılır veya boru çalarak veya dörtlü yakarak teşekkür edilir..

Öğretin biz Kıbrıslıyız Kıbrıslı olarak kültürümüzü devam ettirelim...

Yol verene saygı gösterin biz yol isteyene saygı gösteriyoruz...

(Süleyman Özkoç)



