SOSYAL MEDYANIN SESİ

Senih bey günaydın, kuzenim Pazar gecesi evlendi, Pazartesi boşandı, toplam 9 saat evli kaldı…

Babasına sordum,;

“Kavgalıydılar, evlenmeyeceklerdi, fakat çok masraf yaptık, takıdan zararı çıkarırız diye düğünü yaptık” dedi…

Taktığımız parayı geri istersek ayıp etmiş olur muyuz…???

Boşanma avukatı da arkadaşım, onun ekmek parasına da şey etmek istemiyorum…

Ne yapmam lazım…???

(Mahmut Anayasa)



Açık sözlü olmak iyidir, sonradan kaybedeceklerinin yükünü taşımaz baştan kurtulursunuz.

(Umut Bahadır)



Belediye’ye ve KKTC’ye rağmen

7 yıl önce tüm itirazlarımıza rağmen güzelim Kıbrıs evinin içine edilmişti. Fotoğraflarsa. Gördüğüm kadarı ile üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Belediye ve KKTC’ye rağmen, işletmelerin kendi kendilerine hatalarından dönüp, kaçaklarını söküp binayı ön plana çıkarmaları ne güzel. Hep eleştirmek olmaz, doğruya da doğru demek lazım.

(Merter Refikoğlu)



Hiç inandırıcı değilsiniz!

İskele Bafra plajları temiz de Karpaz’da Ayfilon kirli!

Yoğun yapılaşma ve nüfus, alt yapı eksikliği olan atık suların sahile aktığı denizler temiz ama hala daha bakir alan sayılan Karpaz kirliymiş!

Aklımızla dalga geçmeyi bırakın! Analiz sonuçlarında olsun ali cengiz oyunu yapmayın. İşinizi düzgün yapın! Halk sağlığıyla oynamayın!

(Fide Kürşat)



DAHA DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET: Yeni muhaceret tasarısına göre, çalıştırdığı üçüncü ülke işçilerinin konaklama ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan işverenler onlara daha düşük bir asgari ücret ödeyebilecekler... Tartışılmaya değer bir konu!..

(Ahmet Tolgay)



Tarih herzaman tekerrür eder.. Napolyon da girmişti Rusyaya, Hitler de.. Sonları hüsran oldu.. Elin şeyiyle gerdeğe giren Zelenski'nin akibeti de farklı olmayacak bence.. Hatta Netenyahu'nun da.. Çünkü ikisi birbirinden bağımsız değil..

Olanlar, sömürü kaynakları gittikçe azaldığı için ekonomisi zora giren sömürgen batılı müesses nizamın sömürecek ilave doğal kaynak arayışıdır, Rusya ve İranın hedefe konması bundandır, bunun için Zelenski ile Netenyahu'yu koçbaşı olarak kullanıyorlar, her türlü desteği vermeleri bu sebebtendir, kaç arabın kaç filistinlinin ya da Rusun öleceği de umurlarında değildir..Eğer başaramazlarsa AB'nin de ABD'nin de ekonomisi çökecek çünkü. Esas neden dini veya etnik kavganın çok ötesindedir yani..

(Osman Şan)



Artık yeter. İstisnai vatandaşlıkları durdurun.

Basına yansıyan haberlere göre, 4 ay önce vatandaş yapılan 59 yaşındaki bir kişi, 20 yaşında bir kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği gerekçesi ile Mahkemeye çıkarıldı. Elde ettiği vatandaşlığı, tutuklu yargılanmaktan sıyrılabilmek için kullanmak istedi. Polis, kamera kayıtlarından suçun işlendiğinin apaçık ortada olduğunu aktardı.

Aleyhine getirilecek davanın duruşmalarından kaçmayacağına ilişkin teminat göstermek maksadı ile tanık dinletse de Yargıç, davası getirilince değin, 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderdi.

İçişleri Bakanı’nın, bu kişinin vatandaş yapılma gerekçesini ve önemini bizimle paylaşması gerekiyor. İstisnai yöntemle mi vatandaş oldu?

Hükümetin nüfus ve vatandaşlık politikalarına dair ortaya koyduğu performans, çok ciddi bir suçun işlenmesine zemin yarattı.

İstisnai vatandaşlığın kimlere verileceği yasada belirtilmiş. Sizce hangi sebebe dayanarak bu kişiye vatandaşlık verildi?

(Aslı Murat)

