SOSYAL MEDYANIN SESİ

KOOPERATİFCİLİK ;

Günümüzde hem üretici , hem tüketici zorda. Üretici malına çok düşük fiyat verilmesinden, ve üretimden çekilmekten şikayetçi. Tüketici de astronomik fiyatlardan şikayetçi.

Bu Enflasyonun nedenlerinden biridir, daha önce yazdığım gibi.

Örnek :

Ağustos ayında, çevre ülkelerde domates 30 TL/ kg, bizde 100 TL/ kg. Çile domatesim çile.

Eti unuttuk.

Dün en yakın arkadaşım ile tespit ettik, bir çok ürün, ERÜLKÜDE, diğer marketlerden 0/0 30 daha ucuz. Daha da ucuzlar var.

Yan yana iki markette, ayni bölgenin ürünü, birinde 45 TL/ kg, diğerinde 65 TL/ kg.

Hükümet ilk zamanlar, yasa yok derdi. Halbuki Mal ve Hizmetler yasası vardı. Şimdi Hal yasası da var.

Hükümet sermayeyi arkasına almış, fakir fukaranın boynu kopsun.

Nasıl olsan seçim kazanmada türlü, çeşitli yollar var, yine kazanırım havasında.

Muhalefet de, hiç bir öneri yapmaz, bu konuda programı nedir, açıklamaz. O da ümidini çilekeş Halka bağladı.

Ama seçim günü, seçmenin sandığa gidecek moral ve gücü olmazsa , şimdiden söyleyim katılım 0/0 30 un altında olacak.

Bu sorunların yaşanmasını önleyen ,bizde mali ve idari yönden güçlü, KOOPERATİFLER VARDI.

Bunlar ürün bazında veya coğrafi bazda, köylerde etkindiler.

Ürünün ,tarladan ,tüketiciye kadar denetimini yaparlar, kendi ürettiklerini de normal kâr marjı ile sattırırlardı. Yasal olarak da, yönetim olarak da etkindiler.

Ne yazık bunları kapattık, yerlerini spekülatörler doldurdu.

KOOPERATİFCİLİK de: İsmet Kotak, Mehmet Eşref ,Kenan bey , Ergün Sever Hasan Özbaflı, Cahit Tilki ve birçok kişinin çok büyük hizmetleri olmuştu.

(Yücel Dolmacı)





Deniz suyu analiz sonuçları açıklandı ama yorumlanmadı. Alsancak’tan Girne’ye Mağusa’dan İskele’ye kadar hemen her plajda e-coli ve enterokok bakterisi var.

100 mililitrede 160 enterokok olan plaja gitsin mi insanlar, gitmesin mi?

Toplum sağlığıyla oynanıyor göz göre göre!Bir uzmana danıştım, “Deniz suyunda 100 mililitrede 160 enterokok bulunması, suyun insan sağlığı için güvenli olmadığı anlamına gelir. Bu değer, uluslararası standartların belirlediği güvenli sınırların oldukça üzerindedir” dedi.

Güneyde ve Türkiye dahil pek çok Avrupa ülkesinde “Mavi Bayrak” uygulaması var. Mavi bayrağın dalgalandığı plaja huzurla gidiyorsunuz. Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi “Mavi Bayrak” kriterlerini belirleyen ana başlıklar var.

Bunu hedefleyelim!

Olmadı, en azından kirli plajlara “siyah bayrak” asalım…

(Cenk Mutluyakalı)



Biz Kimiz nereye aidiz?

İnsanını sevmezsen,

Toprağına bağlanmaz, üretmezsen.

Kurdunu, kuşunu, doğayı,

Güzel çocuğunu korumazsan.

Köyüne, kasabanın okuluna, mahallenin takımına

Kendini adamazsan.

Müziğini dinlemez, Türküsünü söylemezsen.

Folklörünü oynamaz, manisini, şiirini kitabını okumazsan.

Ülkeni evin, içinde yaşayanı

Aile bilmezsen.

Komşunla paylaşmaz, farklı olanı anlamaz, haklarını korumaz, fedakarlık yapmazsan.

Arsızdan, hırsızdan, soysuzdan, toprağını satandan, yönetenden hesap sormazsan.

Sessizce oturup kaderine razı olursan;

Sonunda oradan oraya savrulursun. Kim olduğunu unutursun. Layık olamadığın için vatansız topraksız kalır, yok olursun.

Kim olduğumuzu, nereye ait olduğumuzu yeniden hatırlamalıyız. Halk olarak bedel ödemeli, bedel ödetmeliyiz.

(Eralp Şerifoğlu)

