SOSYAL MEDYANIN SESİ

Arjantin ticaret bakanı hapis cezasına çarptırıldı. Sebebi ise enflasyon verilerini kasıtlı olarak yanlış açıklamasından dolayı. Yani milletin cebinden çaldığı, görevini kötüye kullandığı için. Peki bizim ülkemizde bunca yolsuzluk, hırsızlık, partizanlık yapanlar, verileri yanlış açıklayanlar için aynı adalet uygulanır mı? Yoksa çok mu ütopik bir beklenti?

(Ahmet Uzun)



Yeni/lenen protokol listesine göre; Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan, Yüksek Mahkeme Başkanı, eski Cumhurbaşkanları, TC Lefkoşa Büyükelçisi, komutanlar, ana muhalefet partisi başkanı, bakanlar gibi bir sıralama var.

Meclis’e seçtiğimiz vekillerin 48’i, protokole göre TC Lefkoşa Büyükelçisi’nden sonra geliyor.

Bakanların tümü de…

Merak ettim Kıbrıs Cumhuriyeti'nin protokol listesine de baktım.

Orası başka bir dram!

Cumhurbaşkanı'ndan sonra "Kıbrıs Başpiskoposu" geliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti devlet protokol listesinde "Büyükelçi" yok.

Peki, örneğin Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkent Protokol Listesi’nde “KKTC Ankara Büyükelçisi” nerede yer alıyor?

Hani "mütekabiliyet" derler ya, diplomaside karşılıklı olma durumu anlamında...

Baktım, bulamadım!

(Cenk Mutluyakalı)



Başından beri olimpiyatları izliyorum…

Kadın jimnastikçiler hariç ABD’li sporculardan tek bir tane bile alçakgönüllü olanı görmedim…

Ne kibir, ne şımarıklık, ne büyüklük kompleksi be gardaş, hele o 100 metreci Noah?

Rusyasız olimpiyatlarda meydan boş tabii…

(Mahmut Anayasa)



ARTIK BESBELLİ: Değerli yargıcımız da sormadan edemedi kaçak mahkûma onu cezaevine gönderirken... Nerede kaldı, ne yedi, ne içte bu 6 yıllık kaçak yaşamında?.. Artık nerede kaldığı da, ne yiyip, ne içtiği de besbelli... Adresi merkezi cezaevi, yediği içtiği caba ocak KKTC'den...

(Ahmet Tolgay)



Onlar da neredeyse çocuktular ama gönüllüydüler... Anne-babaları, kardeşleri ve arkadaşları Kıbrıs'ta ölüm kalım savaşı verirken derslerin önemi kalmamıştı. Savaşmaya geldiler. Savaştılar ve döndüler... Pek çoğumuzun hayatta kalmasını, Kıbrıslı Türklerin varolmasını sağladılar.

(Hasan Erçakıca)



Gazze savaşı bir yıla yaklaştı.

Ukrayna savaşı çok daha uzun bir süre ve devam ediyor.

Binlerce, çocuk, kadın, yaşlı, hasta öldürüldü.

Yüz binler evini barkını bırakıp göç etti.

Savaşlar bütün taraflara ekonomik yıkım getirdi.

Şu çelişkiler dikkatimi çekti :

Gazze yılılırken İran ın kılı kıbırdamadı.

Yapacağı sınırlı hareketi de ABD ye bildirdi.

Birkaç Hizbullah komutanı öldürülünce, İran hareketlendi

Ancak, İsrail i vuracak mı? Vurmaycak mı ?

Yokasa Hizbullah mı vuracak?

PAPATYA FALINA DÖNDÜ.

Jenosidin lideri Netanyahu, bütün yetkililerce suçlu görülürken, Amerika da ayakta alkışlandı.

Rus lider Putin, sivilleri öldürmemesi için İran a

telkinde bulundu. Sanki kendi Ukrayna da hiç sivil öldürmedi.

(Yücel Dolmacı)

