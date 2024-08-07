SOSYAL MEDYANIN SESİ

100 bin kaçak kişinin yararlanacağı

AF YASASI bugün yürürlüğe giriyor.

18 yılda 12 Af Yasası çıkaran hükümetler,

Halâ kaçaklar ve kayıt dışı önlenecek diyor.

Yazıklar olsun!

(Ülker Fahri)



İstatisiktik Kurumuna göre

Temmuz hayat pahalı 3.51, en yüksek fiyat artışı, yüzde 163.64 ile dergi ve magazinde.

Aha maziye götürdü beni bu haber.

Nerede o çocukluğumuzun okumaya doyamadığımız, bir solukta okuyup bitirdiğimiz ama defa defa, titizlikle tekrar okuduğumuz, her ayrıntısını kafamıza kazıdığımız dergileri?

Okumayı bunlarla sevdik biz.

Bu pahalılik engelledi bizi zaten daha fazla okumaktan.

Özlüyorum yoğun dergi okuduğumuz o günleri.

(Cenk Özdağ)



Düşünün.

Kendinizi, ailenizi, dostlarınızı düşünün.

Yetmez ülkenizi düşünün hatta çok büyük düşünün dünyayı düşünün.

Doğayı, çevreyi kuşu böceği canlı olan her şeyi düşünün.

Düşünürken ben olun, sen olun ,biz olun onlar olun.

Düşünün çünkü çok değerlisiniz. Düşünceleriniz herşeye olumlu yansıyacaktır. Beyniniz beyinsizlerden çok değerli olduğunu düşünün. Düşüncenin özgür ve çıkarsız olduğunu biat ve diyetten uzak olması gerektiğini düşünün.

Dolu tutun beyninizi düşüncelerle, yoksa BOŞ BEYİN ŞEYTANIN OYUN ALANI OLUR Sizi sizden eder bizi bizden eder.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Temmuz ayı hayat pahalılıģı % 3.51 miṣ. Zaten bende 18 yaṣımdayım, hatta 17.5. Bu adada yaṣamazlar galiba ! Domadezin 105 tl, ekşinin pardon limonun 95 tl olduğu ve hatta hatta elektrik faturalanının süpermen gibi uçtuğu bu ülkede bu hayat pahalılığını açıklamak yüz ister, surat ister ama nerdeee…

(Bilal Dericioğlu)



