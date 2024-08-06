SOSYAL MEDYANIN SESİ

KİM ?

Delikanlı acili bastı. Ambulansı alıp kaçtı.

Öğrendik ki aslında uyuşturucu onun aklını kaçırmış.

Annesi bir paylaşım yaptı. Yürekler dağlandı. O paylaşım içinde bir cümle var “ Sizin de başınıza gelmeyecek diye sakın düşünmeyin” … Bence en gerçekçi mesajdı bu.

Yürekten katılmadığım nokta ise tedavi için yardım ve yeni yasa yapılması talebiydi. Haksız olduğundan değil, yetmeyeceğini bildiğimden. Doğrusu her sağlık sorununda olduğu gibi o hastalığa bulaşmanın önünü kesmektir zira…

Ve sonrasında kafamda deli sorular:

- Bu ufacık memlekette nasıl olurda uyuşturucu baronlarının kim olduğu bilinmez?

- Emniyet güçleri (Polis Asker) bunları tespit etme yetisinden uzak mı?

- Siyasetin içinden kim koruyor bu zehir tüccarlarını ?

- Sınırlarımızda ki askerin, kapılardaki gümrük memurlarının, içimizdeki polisin elini kolunu kim bağlıyor da bu işin kökü kazınmıyor?

Al işte. Haftaya yine huzurla başlayamadım…

(Bülent Dizdarlı)



Birleşmiş Milletler'in yerinde olsaydım güncel bir sorunla masayı açardım.

Hristodulidis’e sorardım, “Kıbrıs’ta doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir kızı salt babası Türkiyeli diye yurttaş bile kabul etmiyorsun ama Rusya’dan gelene pasaport satıyorsun!. Kıbrıslı atlet, Türkiye formasıyla yarışıyor. Bu mu senin barış isteğin? Bu mu senin federal kültürün? Bu adil mi?”

Tatar’a sorardım, “Sen hangi ayrı devletten söz ediyorsun, Türkiye’den mi? Niye açık açık ilhak istemiyorsun? Kendi yönetiminde bir siyasi parti başkanı bile seçemiyorsun. Öyle bayrak sallamakla devlet kurduğunu mu sanıyorsun? Halkın dünyada yalnızlaşırken, iradesini yitirirken, gençlerin gelecek görmezken, nutuklarla kendini kandırıyorsun.”

(Cenk Mutluyakalı)



Artık açık pazar gitmeyeceğim

Sebze fiyatlarında son haftalar da dikkatimi çekti

Hem yüksek ve hep aynı fiyat

Her pazar alış veriş yaptığım satıcıya sordum. Bu fiyatlar niye böyle

Fiyatları biz ayarlamıyoruz

Daha ucuza veremeyiz

Fiyatları. 3 kişi tespit ediyor

Daha ucuza veremeyiz

Demek. Lefkoşa Açık Pazarında ÇETE var

Lefkoşa Belediyesi karışmaz

Marketler daha ucuz

(Ömer Emiroğlu)



Haberlere bakın!

70 bilmem kaç yaşındaki iki ayaklı yaratık

eczacı kadına cinsel tacizde bulundu!

Sarhoş olan iki ayaklı başka bir yaratık Polisi ISIRDI!

Ve ülkede kaçak olan iki ayaklı bir diğer yaratık da küçük çocuklara taciz de bulundu!!!

Bıraktım memleketimizin utanç duyulacak hallerini. Yazmaktan bıktık usandık!

Bir insan nankörse; hiçbir şey öğretemezsiniz…

Bırakın…

Gider, yaşar, doğruyu da; doğru insanı da öğrenir; vicdanı varsa hesaplaşır, varsa…

Nankörün bile başarısı için dua ederim…

Mutlu olsun, başarılı olsun…

Yapacak işimiz o kadar çok ki?

Yaşayarak öğrenecek, herkes…

Ben de…

İyiyi de, kötüyü de…

Sağlığınıza…

(Hüseyin Ekmekçi)

