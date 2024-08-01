SOSYAL MEDYANIN SESİ

Sokak Hayvanlarına Karşıyım

Sokakta yolda giderken sağa sola tüküren,

Arabada giderken gutsillisini fırlatan,

Ev atıklarını çöp yerine sokağa atan,

İş yerinde ,sosyal ortamda etrafındaki insanların sağlığına ö em vermeden sigara tüttürten

Trafikte makas atmayı maharet sayan

Alkolü şişede durduğu gibi zannedip öyle tüketen sonrada etrafa rahatsızlık veren,

HER TÜRLÜ SOKAK HAYVANINA KARŞIYIM

(Bülent Dizdarlı)



Onlarca hatta yüzlerce ilaç piyasada bulunmuyor ve siz sadece en yakın zamanda her türlü ilaç piyasada olacak diyorsunuz.

Bir türlü gelmiyor o en yakın zaman.

Umurunuzda bile değil ne halkın ne de memleketin sorunları, gününüzü cek cak ile geçirip delege avında ve delegeler ile seçim pazarlığı ile geçiriyorsunuz.

Sakın ha bizde delegelik yok biz kurultaylarımızı bütün üyelerimizle yaparız demeyin.

Sizde üyelik yok, sizde karşılıklı haksız menfaate dayalı delegelik var.

Çürütüyorsunuz KKTC’yi.

(Cumhur Deliceırmak)



1 AĞUSTOS

Bizler için kutsal olabilecek önemli bir gün

Kıbrıs'ın Atalarımız tarafından fethinin 453’ nci, Türk Mukavemet Teşkilatımızın kuruluşunun 66' nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 48’ncı yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Bize diz çök diyorlar BİZ diz çökmeyiz.

Boyun eğin diyorlar BİZ boyun eğmeyiz

Devletinizden vaz geçin diyorlar BİZ devletimizden vaz geçmeyiz.

Çünkü biz Kıbrıslı Türk'üz.

Ne mutlu Türk'üm diyene

(Celal Harun)



Hayatımın zor, sıkıntılı, endişeli anlarında ya da ayağa kalmak istiyorsam çok daha güçlü mutlu O’nu izlerim hep…

“Yaşamak şakaya gelmez” sözleriyle başlayan Genco Erkal’ın olağanüstü yorumunda, Fazıl Say’ın harika bestesiyle, Nazım’ın şiirini…

“Nazım Oratoryosu” vazgeçilmezimdir.

Genco Erkal da öyle.

Türkiye, Genco Erkal ve onun gibilerle güzel, büyük, özel bir ülke…

Genco Erkal’ın düşlerindeki Türkiye’ye bizim kardeşliğimiz…

Kavgasına…

Umuduna…

Aşkına…

Sanatıyla başkaldırdı kurulu düzene, bağımsız tiyatro yapmayı seçti o nedenle…

Nazım’ı, Brecht’i çok daha fazla sevdirdi hepimize…

Ne mutluluk bizlere, izlemişiz defalarca ve onunla birlikte solumuşuz bu evreni…

Hep yaşayacak isimlerden biri…

Genco ile sevilecek bu dünya…

(Cenk Mutluyakalı)

