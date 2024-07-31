SOSYAL MEDYANIN SESİ

Arkadaşlar iyi durumda helikopter arıyorum bana yardımcı olabilecek biri var mı? Bu da nereden çıktı diye soranlara cevabım evime girebilmek için 40 dakikadır Lefkoşa sokaklarında dolanıyorum. Bütün yollar kapalı. Evime ancak helikopterle gidebilirim karayolu mümkün değil arkadaşlar. Deneme yanılma politikasıyla her gün farklı bir yol kapatılıyor. Sıcakta harcadigim vakte mi yanayım giden benzine mi yanayım Lefkoşa’da hayat zor arkadaşlar. Mümkünse Lefkoşa’ya gelmeyin

(Şerife Doğanöz)





YAPAY ZEKÂ SİYASETTE: Siyasetteki zekâ boşluğunu yapay zekâ mı dolduracak?.. Akla uzak bir olasılık değil artık... Elon Musk'ın Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle gündeme gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yapay zeka teknolojisi kullanılarak değiştirilen videosunu paylaşması büyük kaygılar ve yankılar yarattı Amerika'da... Yapay zekâ siyasette de kullanılır ve siyasi kimlikler ve de oyunlar yapay zekânın yaratıcılığına havale edilirse vay dünyanın haline!... Makro düşünceden mikro düşünceye dönelim mesela ve yapay zekâ müdahaleli bir KKTC siyaseti tahayyül edelim!... Bizim siyasi figürlerimiz ve siyasi oyunlarımız yapay zekâ dünyasında!... Vay, vay vay!...

(Ahmet Tolgay)



Sorarım kendime.

KKTC meclisi imar planı, genç işsizlik, halkın sağlık sorunları ve asgari ücret gibi konularda bir sonuca varamamışsa ve varmak için de bir niyet göstermiyorsa, benim gibi yazarlar niye yazmaya devam edelim.

Sorunları çözmek için aday olduğunu iddia ederek oy alıp seçilenlerin umurunda değilse halkın ve hayatın tabiatın sorunları, niye yırtınsın duyarlı yazarlar.

Yok hayır yazarlığı bırakma yazısı değildir bu.

Bu planlamanın pilav için bile gerekli olduğunu bir kere daha hatırlatma yazısıdır.

(Cumhur Deliceırmak)



Bir gece ansızın gelebiliriz, orayı kuşatırız, şurayı fethederiz filan fıstık deyenin çılgın laflarına alıştık. Şimdi yeniden İsrail'e kafamızı kızdırmayınız oraya da çıkarız demesi üzerine karşı saldırıya geçen İsrail dışışleri bakanına yada cumhurbaşkanına karşı bizim buradaki şakşakçı takımı sıraya girmiş reislerini İsrail'e karşı savunmaya geçmişler. Yahu durup dururken söylenen ipe sapa gelmez sözlerin neyini savunacaksın hele geçmişte söylemiş olduğu onca söz varken.

(hasan Mullaoğulları)





Yaklaşık 20 yıldır bu pisliklerin içindeyim. Bizi aynı görenler, orta yolumuzu bulanlar, anlaştırmaya çalışanlar… solu, sağı, ortası hepsi ha… bu 20 yılda en büyük dileğim yargılanmanız. Pisliklerinizin ortaya çıkıp yargılanmanız. Eksiksiz. Bir kısmınız öldü, bir kısmınız uçkuruna yenik düştü, sahalardan erken ayrıldı. Bakalım dileğimiz yerine gelecek mi. Öyle sağlam yargılanıp, gerçekler ortaya çıksın… ümitli miyim? Yok…

(Merter Refikoğlu)



Dün gece tam yatacakken Kıb-Tek pusuya yattığı yerden sinsice saldırdı…

Mecburen sabaha kadar Shafuck nöbeti tuttum…

Bereket dağdaki bayrak ışıl ışıldı da maneviyatım azalmadı, aksine baking powder gibi gabardı…

Elektrik yok diye Devletimizden vazgeçecek değiliz...

Biz bu devleti I-Phone’a aplikasyon diye indirmedik…

(Mahmut Anayasa)

