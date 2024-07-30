SOSYAL MEDYANIN SESİ

SAVAŞI YAYGINLAŞTIRMA KOMPLOSU: İsrail'in işgalindeki Lübnan toprağı Golan tepelerindeki bir futbol sahasına atılan ve Dürzi çocuklarla gençlerin ölümüne neden olan o esrarengiz füzenin sorumluluğunu Ortadoğu'da çatışan hiçbir aktör almadı... Tam da soykırımcı Netanyahu'nun ABD'de alkışlar ve tezahüratla onay ve motivasyon aldığı bir ortamda gerçekleşen bu olay, savaşı yaygınlaştırmayı öngören hain bir komplodur... Gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Bakalım bu komplonun altından gizlenemeyen gerçek olarak hangi provakatör istihbarat örgütü çıkacak...

(Ahmet Tolgay)



Alarm zilleri çalıyor :

Elektrik

Fiyat anarşisi

Usulsüzlük ve yolsuzluklar,

Bu üç ana sorunla diğer sorunlar karşısında.

Cumhurbaşkanı, hükümet ve meclis görevini yapamıyor , çözüm üretemiyor.

Kudret bey ve duyarlı birkaç arkadaş usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili gayret gösterseler de, sonuca gidemiyorlar.

Bu şartlar altında halkın tepkisi giderek ve artarak büyüyecektir.

Uyarıyorum, bu halk bunlara lâyık değildir. Onurlu bir geçmişe sahiptir.

(Yücel Dolmacı)





Hayat dediğimiz, istek olur ,imkan olmaz. İmkan olur ,istek olmaz. Kimi bilir bulamaz. Kimi bulur bilemez

(Emirali Tatlıdil)





Paris Olimpiyatları’nın muhteşem açılışında Kıbrıs bayrağını görünce hem gülümsedim, hem de hüzünlendim doğrusu… O bayrağın ardında hep birlikte olmalıydık.Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar o nehirden birlikte akmalıydık.

Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan’la elbette gurur duyduk. Türkiye takımında yarışacak ve kalbimiz özellikle onunla atacak.

Türkiye’yi temsil ediyor Buse de…Bizimkisi bireysel bir sevinç… Kıbrıslı Türklerin toplumsal yalnızlığı tam da bu... Bir yere “yamalanmak” dışında dünyaya ulaşma şansımız yok bugünkü koşullarda…

Olimpiyat ruhu biz birlikte güzeliz, “Özgürlük, kardeşlik ve eşitlik” diyor oysa…

(Cenk Mutluyakalı)



Euro ya geçmek gerekir. Belki Türkiye olarak değil de Kıbrıs Türkü olarak biz Türkiyeyi takip edeceğimize onlar bizi takip etsin. Biz onları takip ettikçe batıyoruz ve daha da batacayız.

(Konrad Dervişh)





Ah Atam ah.

Çağdaş uygarlık ve medeniyet yolunda öyle ilerledik ki görebilmeliydin.

Öyle bir ilerledik ki dünya elektriksiz yapamazken biz elektriksiz yaşamayı öğrendik.

(Hüseyin Cumaoğlu)

