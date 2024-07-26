SOSYAL MEDYANIN SESİ

Dereboyu kanalizasyon çalışmaları için değiştirilen yol güzergahında, KTHY trafik ışıklarının süreleri yeniden ayarlanmalı. Özellikle KTHY karşısından Bedreddin Demirel Caddesine çıkış veren nokta daha uzun geçişe imkan vermeli çünkü az önce trafiğin bir ucu KTHY ışıklarında, diğer ucu külliye inşaatındaydı! Böyle giderse birazdan Gönyeli'ye ulaşır. Akşama nolur bilinmez!

(Alev Şensoy)



Siyasi arena, gerçek hayattan esinlenilen filmlerde görülen entrika ve oyun içinde oyun kareleriyle doldu, taşıyor!

Biz, bütün bunları görmekten bezen sessiz çoğunluk adına, çok ama çok rica etsek; ilk taşı en günahsız olanınız atabilir mi?

“Biz” kim miyiz? şimdilik, sizin bakış açınızla hiç kimseyiz!!!

“Ayna, ayna söyle bana, bu dünyada benden güçlü kim var?” diyenler hariç, selam olsun kendi ile aynada dost doğru hesaplaşanlara..

(Dilek Orhan)



675 TL üzerinde borcu olan 17 BİN kişinin elektrigi kesilmiş(medya haberi)

Peki neden bu 17 BİN kişiye de 24 ay taksit ödeme imkanı saglanmadı?

Demek bu ay 34 BİN kişinin elekriği kesilecek.

YOK BUBAM ÖYLE YAĞMA,HEM ÖZGÜR,HEM EGEMEN,HEM HÜRRİYET ve elektrik borcunu da ödemeyeceksin.

(Hüseyin Cumaoğlu)



ÇATALKÖY - ESENTEPE HALKINA ÇAGRIMDIR.

Az önce sayın belediye başkanının açıklamasını okudum. "Bölge de ölenlerin yarısi kanserden " diyor.

Birden bu santralin kurulma aşamasında Kıbrıs Türk Tabipler Birliğini uyarıları aklıma geldi. Kimseye derdimizi anlatamamıstık. Hatta bazı meslektaşlarımız bile "santralın çıkaracağı dumandan etkilenilmeyecegini ve bölgeye ev yapmayı planladıklarını" söylüyorlardı. Tabıı bu lafta kaldı , o başka mesele.

Bu gün gelinen nokta geri dönüşü olmayan bir durumdur. Santral'a en azından filtre takılması şarttır. Şarttır şart olmasına da bu hükumetin çok da umurunda değildir.

Hükümeti dürtme gerekir . Bunun içinde Bölge halkının hareketlenmesi, gerekirse siyasi şantaja yönelmesi gerekmektedir.

Lefke halkı haklı yada haksız bulursunuz bunu yaptı. Esentepe Çatalkoy halkı neden yapmasın?

İlk seçimde oy kullanmama yada toplu muhalefete oy verme tehdidini ortaya koysun.

Görelim o zaman bakalım neler olacak?

(Bülent Dizdarlı)





Ne demiş şair?

Altın çöpe düşse değerin kaybeder mi?

Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi?

Bu dizeleri rahmetli Barış Manço'nun Düriye isimli parçasından alıntıladım ve şöyle bizim vekillere bir uygulasak diyorum acaba kaç tane çeyrek altın eden var dersiniz?

(Hasan Mullaoğulları)

