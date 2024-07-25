SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kıyımdan geçtik biz, kıtlıktan.

Yalnızdık ve düşürmedik insan olmanın onurunu yere.

Kavurduk kendi ciğerimizi kendi yağımızla da, vazgeçmedik kendimizden.

Biz, ne zaman mı fark ettik direnmenin güzelliğini? Bâb-ı Âli Kıbrıs ceziresini Başpiskopos eliyle yönetme kolaycılığına yatınca.

Yok hayır dert olmadı bize adanın geçici adıyla İngiltere’ye kiralanması, lakin gelince Kralın, Kraliçenin orduları ateş düştü ciğerimize.

O gün katmer katmer güllere karanfillere, mersine, defneye, şinyaya*, hurmaya, zeytine ant içtik, istemiyoruz diye ne üstümüzde efendi ne altımızda köle.

(Cumhur Deliceırmak)







"BİR GECE ANSIZIN GELEBILIR" MİYİZ?

Tabi ki . Hatta Gece yi beklemez gündüzden de gidebiliriz.

Yollar emniyetli bakımlı.

Denizler temiz ve bedava.

Lokantalar da yığma et balık. Ucuz mu ucuz...

Tatil için oteller bile yarı fiyatına.

Elektrik su kesilmesi söz konusu değil.

Ee! Benzini doldurduk mu depoya neden gitmeyelim ?

Bir gece ya da gündüz.

(Bülent Dizdarlı)



Çıkıp mertçe elektrik artık bu gadar deyin ve şalteri kapadın! Bizimle d...şak geçmeyin artık usandık. 3 dediniz ,5 dediniz,15 dediniz verdik e alın canımızı da bitsin artık

(Emirali Tatlıdil)





Kıbrıs Türk Devleti diye bir yapı yoktur. KKTC Anayasası açıktır. Devletin ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Birileri istiyor diye bu değişmez.

(Göktürk Ötüken)



Olmamış!

Nedir be bu ülkenin hali?

Yazık değil mi bu halka!

Hangi Halka?

İşte bu Halka!

E o halk aynı halk değil mi?

Evet.

E o zaman yazık olmamış!

(Eralp Şerifoğlu)



YARIM ASIRLIK FARK.

Sosyal medyaya bir bakayım dedim, aman Allahım.

Herkes bağırıyor sitem ediyor eleştiriyor, karanlıktan sıcakta sinekten bahsediyor.

Merak ettim tarih nedir diye baktım. Yıl 2024’müş.

Acıdım ve üzüldüm. Yahu biz 1974’teyiz bu insanlar yarım asır ötesine gitmişler yine aynıymışlar.

İşte ben o meşhur sözü 50 yıl önce söylemiştim, "Durdurun dünyayı inecek var"

(Hüseyin Cumaoğlu)



