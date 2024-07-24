SOSYAL MEDYANIN SESİ

Sormak değil marifet çocuklara cevabı bin yıldır bilinen soruları.

Cevabı yirminci yüzyıl olacak sorular sorun dese öğretmen çocuklara ya da yirmi birinci yüzyıl

Ya bir de cevabı okul olacak, öğretmen olacak eğitim bakanlığı olacak sorular isteseniz öğrencilerden

Eğitimin derdi soran çocuklar olmalı.

Tutun gök yüzü ile yeryüzü, cevabı yer yüzü olacak kaç bin soru vardır hele yer yüzü hele de cevabı memleketim olacak sorular isteyin öğrencilerden

sevgi de sayın öğretmen cevabı sevgi olacak sorular iste ve ekle cevabı yeşil olacak sorular bekliyorum sizden diye sonra dayanışma arkadaş ve arkadaşlık cevabı bunlar olacak sorular isteyin evde ve okulda çocuklardan ve görün soru çeşitliliğini, yapraklar ne renktir-den tutun da, mavi ile sarı karıştırılınca hangi renk ortaya çıkara kadar .

Ne olur ilk sınavda cevapları yaz öğretmen ve soruları iste çocuklardan

(Cumhur Deliceırmak)



50 . Yılını kutladığımız KKTC’mize harika bir havaalanı yaptık . Gelin görün ki çıkışda girişte bir curcuna bir keşmekeş ki sormayın . Park yerinden çıkış yapmak 35-40 dk sürüyor .. Vidoyu izleyin Sayın yetkililer taksiciler burayı da işgal etmişler . buna bir çare bulun . Orta yolun sürekli akması gerekirken park yeri olmadığı için insanlar yol ortası da duruyor valizini yolcusunu almaya çalışıyor . Bu durumda yol tıkanıyor ve trafik oluyor buna bir düzenleme çok acildir . Bu görüntüler bize yakışmıyor Bayramı kim kutlayacak?

(Süleyman Özkoç)



Genelleme yapmak sıkça yaptığımız hatalardan biridir.

Tümden kabul etmek veya tümden reddetmek.

Kolayca yargılamak. Doğruyu bulmaya değil haklı olmaya çalışmak…

Hangi Devletin kuruluşu veya kazanılmış bir savaş Bayram gibi kutlanmıyor?

Severiz sevmeyiz, gerçek bu.

Savaş gerekmedikçe cinayettir demiş Atamız!

Ama insanoğlu kendi yaşasın diye hep öldürmüş. Hem de bunu planlı yapmış.

Yaşamak için insan öldürmüş. Öldürmekten hiç vazgeçmemiş.

Ailesinden sevenini savaşta kaybeden insanların acısı diner mi hiç!

Kutlayabilir mi sevdiğini kaybettiği günü.

Halk veya yönetenler Onları unutursa, anmaz, emanetlerine saygı gösterilmezse, acı duyulacak şey işte bu vefasızlık olur.

“Kutladığın şey yaşamdır, yaşamaktır aslında!

Birileri senin yerine mücadele ettiği, bedel ödediği, can verdiği için hayatta olmanı kutluyorsun!”

Sen bu yaşama layık olamamışsan, bu kimsenin suçu değil, senindir!

Atalarının verdiği mücadeleyi devam ettirememişsen, herkesin huzur içinde yaşayacağı bir ülke tesis edememişsen, durup bir de kendini sorgulayacaksın. Ben nerede hata yaptım diye.

(Eralp Şerifoğlu)

