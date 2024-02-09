SOSYAL MEDYANIN SESİ

Nüfusumuza göre kitap okuma oranı hakkında net bilgim yok, çok yüksek olduğunu zannetmiyorum; ama nüfusumuza oranla kitap yazma oranı sanırım oldukça yüksek. Gerek araştırma_ tarih, gerekse anı _roman türünde yazılmış yazarlarımızın kitapları rafları süslüyor. Bu da çok sevindirici. Son olarak beğeniyle okuduğum, bilgi dağarcığımı zenginleştiren kitaplar Başaran Düzgün "Öksüz Atlar Ülkesinde", Mete Hatay "Kıbrıs'ın En Uzun Yüzyılı", Bülent Dizdarlı "Lambousa Prensesi" ve şu sıralar okumakta olduğum "Bir Sır Adam" ve kitapçıdan yeni aldığım ve merakla okuyacağım Hasan Karlitas "Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık" kitapları var masamda. Hepsi için ayrı ayrı yazılacak çok şey var. Bu değerli emeklerinden dolayı tüm yazarlarımızı kutlarım.
(Sibel Siber)
Oğuz Özdeş arkadaşımız, elinde biraz para varmış, hangi ete yatırayım diye soruyor.
Bende zeytin yağına yatır dedim. Litre fiyatı 700 TL, olmuş, etten daha uzun süre dayanır, bazı ülkelerde eczanelerde ilaç olarak satılır.
ANI BİR :
Ben ailenin en büyük torunuyum. Erken yürüdüm, erken konuştum.
Bizim evde, ard arda gelen iki kardeş, şamata çok. Ben nenemde yatmayı severim
Beni yanına alır masal anlatır, uyurum.
Dedem kahveden gelince diğer KEREVETTE yatır. Bir masal:
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinller cirit oynarken eski hamam içinde ......
Bir koca karıcık varmış, süpüre süpüre bir onlucuk bulmuş ;
- Ne alayım, ne alayım diye hayıflanırmış
Ceviz alsam kabuğu var, badem alsam kabuğu var, fındık alsam kabuğu var,
En iyisi PASTELLİ alayım demiş........
Masal devam eder, yatırımı PASTELLİ ye yapmış.
ANI İKİ :
1984 yılı Şirkete Ankara da ofiş açacayık
Mithat paşa caddesinde uygun bir daire bulduk. Fizik tedavi yapan bir doktor boşaltıyormuş
gelin siz tutun dedi. Yer uygun.
Ev sahipleri, oldukça yaşllı iki kardeş. Herşeyde anlaştık. Banka talimatı ile kira her ay hesaplarına yatacak
Ama tartışırlar.
- Kira dolar olsun, Yok sterling olsun. Yoksa Mark mı olsun. Galiba en iyisi Swiss Frangı.
Tartışma uzayınca, dedim :
- En iyisi Gemlik zeytini, ve Horoz fasulyeye endeksleylim. Hangisi çok artarsa banka ona göre ödesin.
Biraz mahcup oldular, ben gülünce espiriyi anladılar.
Dolar yaptık.
(Yücel Dolmacı)
Futbol yaşamını; yenmekten veya yenilmemekten ibaret gören bir anlayış asla futbol altyapı eğitiminin felsefesi olamaz.
Karşıtını "rakip" görmek ve rakibi de "mutlaka yenmek zorunda olunan görmek" giderek rakibi düşman görmeye doğru evrilen bir duygu ve düşünce haline neden olmaktadır.
Bu tür bir anlayış futbolu geliştirmez ve güzelleştirmez.
Rakip demek bizim ne olduğumuzu, kim olduğumuzu ve nasıl olduğumuzu bize gösterecek olan gerekli oyun partneri demektir.
Partnersiz birey,
Partnersiz takım,
Partnersiz hayat mümkün değildir
(Teysir Tarazi)
Toplum içine salmaya çalıştıkları tutuklama korkusuyla, bırakın kapıları genişletmelerini, korkarım ki geçişlerin durmasına da sebep olacaklar. Kapıları genişletmek bir iyi niyet gösterisidir. Ancak, onların tutuklama kararları iyi niyetten yoksun, topluma korku salarak, Türk tarafını sıkıştırarak, masaya oturtma, istedikleri şekilde bir çözüme zorlama girişimidir.
(Hilmi Öztemiz)
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