SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kısa bir bilgi paylaşayım.. Çalışan Gazeteciler Günü'nün KKTC'de kutlanması saçmadır.. Özellikle devlet yetkililerinin kutlaması daha da manidardır.. Zira bu gün Türkiye'de basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmî gazetede yayımlanması nedeniyle kutlanır.. Bizde böyle bir yasa yoktur, "hak" konusu da buralarda hak getire!..

(Aytuğ Türkkan)



Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi.

Et fiyatları arttı!!

Ülkede zam gelmeyen tek şey asgari ücret .

Vatandaş gün geçtikçe eriyen alım gücü nedeniyle her şeye uzaktan bakmaya devam ediyor ! E Tamamdır yani bu işler

(Ümit Bahşi)





Yasal hırsızlar diyarıydık!

Hepsi 5 tane anayolu olan ,3 tarafı denizlerle, bir yanı “sınırla” çevrili bu küçücük ülkede böylesi suçların işlenmesine seyirci kalmak, her ülke de yaşanır! Polis yetişemez gibi boş sözlere ve mazeretlere kimse inanmaz! İnanmamalı.

Doğup büyüdüğümüz mahallemizde, evimiz de bile rahat değiliz. Yollarımız, sokaklarımız artık bizim değil.

Ne idüğü belirsiz, hiç tanımadığımız tipsiz, kılıksız, meymenetsiz insanlarla dolu.

Ülkedeki varlıklarından haberi yok yönetenlerin. Bir kısmı sömürülüyor. Bir kısmı çalıp çırpıyor. Bir kısmı öldürüyor!

Bunlar yaşanırken;

Bu pis düzenden nemalananlar da kendi dünyalarında arsızca yaşamaya devam ediyor.

Ülkemize “yasal hırsızlar diyarı” derdim.

Ülkemiz artık “ yasal katiller diyarı” oldu.

Var mı utanan?

(Eralp Şerifoğlu)



FİYAT. ANARŞİSİ :

Bu konuda devamlı yapılan şikayetleri dikkate alan yok.

Marka bir malın, bir markette ki fiyatı , yandaki bir marketten 0/0 50 daha pahalı olabiliyor. Bu fark giderek de açılıyor.

Hangi malın ,hangi markette ucuz olduğunu tesbit etmek ve o malı o marketten almak için ,24 saat market, market dolaşmamız gerekir.

Sonuç, tüketicinin bilinçli bir şekilde sömürülmesidir.

Hükümet buna Serbest Piyasa Ekonomisi diyor.!!!! Bizdeki model hiçbir ülkede yok.

Bunun için tüm ithalatın serbest bırakılması veya KKTC nin Serbest Bölge ilan edilmesi gerekir.

Bu durum ,sadece tüketicinin istismarına yol açmıyor, ayrıca :

Uluslararası MARKA İMAJININ da , sorgulanmasına yol açıyor.

Uluslar arası şirketler Brand İmage çok önem verirler, bunu yaratmak içinde çok çaba ve masraf yaparlar.

Bizdeki durumu, bu ciddi üretici/ ihracatcı firmalara bildirirsek, onlar yerel Distribütörler/ Bayiler nezdinde tedbir alacaklar, onlar da Marketleri denetleme mecburiyetinde kalacaklardır.

Bu bizim istismar edilmemizi ve ahmak yerine konmamızı önleyecek bir tedbir olabilir.

Bu görev ,de öncelikle Tüketiciler Birliğine düşer.

(Yücel Dolmacı)