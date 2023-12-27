SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kamu yararına işlere daima takoz olan çeteciler bulunur ne halse ve bunlara verdikleri zararlar da bir şekilde ödetilmez, burnundan fitil fitil getirilmez!
Yarın birileri, lapsanalar ezilecek, mişarolar ürkecek depresyona girecek, istimlak bedeli az, çed raporu yok, ocaktan toz çıkar, eşekler düşük yaptı durun deyenler olursa hiç şaşmıyacağım....!
2014,2015 iki kez metraj keşif yapıldı ocak verilmedi, İÇERDE, Güneyde sözde çevreciler haber yaptırdı olmadı olmadı.... Ama Anayollarda Çelik otokorkuluk çakamazken, eşekleri korumaya iki sıra Çelik otokorkuluk çakıldı, doğaya uyumsuz, kimsenin da sesi çıkmadı...!
Manasırda restore edilmemiş bir de MESCİT var, su akan yerin tam arkası, iskeleye alındı bekler, o da yapılmalı açılmalı, tıpkı hz Ömer TÜRBESİ gibi.
O bölgede kanalizasyonsuz tesisleşme olmamalı.... Sezonluk karavan ve çadır kamp yerleri olmalı... Prensip bulduğun gibi bırak olmalı, mevcut güya karavan kampları gibi mülteci kampına dönmemeli...!
Yeni Erenköyde kini, bir arkadaşımın Türk olmayan eşi sormuştu bana, "Orası mülteci kampı mı" diye...! Yerin dibine girdiydim...!
Balalan-Yeni Erenköy yolu bitti.... Refüj ler, çemberler temizlik PEYSAJ yapıldı mı? BELEDİYELER ne bekler!? İtü kampüsü yapılacak, üs yapılacak, Turizm gelişecek.
Deniz dibine kanalizasyonsuz inşa yapılırsa su sayacı bağlanırsa, bölge İSKELE, Girne VS gibi mahvolur, denizlere girilmez olur.
Demedi demeyin....! Kolaygelsin
(Hasan Nihat Erduran)
Emekçi sitemi: "Nerede çalışsam paramı alamıyorum, ya da eksik alıyorum." Çalıştığı yerden maaşını alamadığı gerekçesiyle patronuna ait televizyonu yumruk atarak kıran Murat Alagök'ün tutuklandıktan sonra yaptığı bu sitem mesaj yüklü... İş hayatımızdaki istismarcılık ve sömürücülüğü ihbar niteliğinde bir sitem.. İlgililerin genel anlamda ve ülke çapında durumla ilgilenmesi gerek.
(Ahmet Tolgay)
Bu yıl 70 dönüm ekilen karabaşak (ciberunda) buğdayımız. 17 kilo ile başlayıp sevgili Özdemir Aydıntan’ın azmiyle bu yıl 2800 kilo ile devam eden bir aşk. 2017 yılında Zeka Bey Tohum Merkezi ile başlamıştı bu serüven. Geçen yıl ilk ekmeklerimizi fırına vermiştik dostlarla.
Şimdi Zeka Bey Tohum Merkezi yok. Kızı Gülten Feridun hanıma övgüler yağdıran zihniyet babasının ismini taşıyan merkezi yok sayıyor. Ne yaman çelişki, değil mi?
Ülkemizin ilk tohum merkezlerinden birinin üzerine koyup büyüteceğimize, belediyemiz Gaziantep Belediyesi ile MODERN tarım uygulamalarıyla ilgili istişarede bulunuyor. Bulunmasın demiyorum. Elbette bulunacak. Ancak yerellik yok, iyi tarım yok, sağlıklı beslenme, bunların hiçbiri yok. Daha da önemlisi bunları temel alan Cittaslow ya da Slowfood kriterlerinin hiçbiri yok. Ya da varsa biz bilmiyoruz? Ama daha daha önemlisi bu modern denen tarım uygulamalarıyla ilgili istişarelerde bulunan arkadaşlar belediye sekreteri, veznedarı ve idare amiri. Bu arkadaşları kötülemek için söylemiyorum asla. Söylemeye çalıştığım belediye içerisinde tarımla uzaktan yakından alakaları yok. Peki yıllarca bu işin eğitimini almış, onlarca bağlantısı olan Zeka Bey Tohum Merkezi sorumlusu nerde? Salhanede kulak numarası yazıyor…
Ama hiç yılmayacağız. Zeka Bey Tohum Merkezi de yaşayacak. Çünkü biliyoruz ki bu yıl buğdayımız da, unumuz da, ekmeğimiz de daha çok, daha bereketli olacak…
(Cemil Sarıçizmeli)
DAÜ battı doğrudur nedeni ise siyasilerdir. Eğer istiyorlarsa bu okul kurtulur .
Özel yurtların okula borcu 5 milyon dolar sadece bir tanesinin borcu 1 milyon dolardan fazla ve bunun için eğer borcunu ödemez ise ayrıca açıklama yapıp ifşa edeceğim çünkü zamanında bu yatırıma çok karşı duruş sergilemiştim ve uyarılar yapmıştım. Devlet devlet ise bu borçları yapılandırır ve bu yurt sahiplerini uzun vadeli borçlandırır. Parasını da okula katkı koyabilirdi .Yani kısaca DAÜ’den beslenen bütün kesimler tamam ancak esas kurum batak .DAÜ’lüler ben sizîn yerinizde olsam buna müsade etmezdim .
(Mustafa Emiroğluları)
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