SOSYAL MEDYANIN SESİ



Soru Yorum.

Eve ekmek alamazsa?

Çocuğunun okul taksidini ödeyemezse?

Ev kırasını ödeyemezse?

Elektrik borcunu ödeyemez elektrik kesilirse?

Hasta olup ilaç alamazsa?

Diye yazmışım 3 yıl önce.

Bakıyorum değişen tek şey ne oldu biliyor musunuz?

3 yıl önce ödeyemezse diye yazmışım ve sormuşum. Şimdı cevabı ben vereyim. Ödeyemez.

Ne olur? Kaos artar. Hırsızlık, yolsuzluk artar, beyaz parayı bulamadığı için kara paraya yönlenir.

O duruma geldik mi?

Oralardayız.

(Hüseyin Cumaoğlu)





BİRAZ CİDDİYET LÜTFEN: TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'ndaki ofisinde kapalı kapılar arkasında 4 önemli makam arasında içeriği de kamuoyuna açıklanmayan gizli bir toplantı yapıldı... Sanki o çok gizli toplantıda kendileri de varmış gibi, toplantının içeriği hakkında açıklamalarda ve yorumlarda bulunanlara çok şaşıyorum ve onları ciddiyete davet ediyorum... Ki bunların arasında işgüzar Rum medya mensupları bile bulunmakta... İşgüzarlar kendi vizyon ve beklentilerini bu gizli toplantıya odaklayarak yorumlar yapıyorlar... Peki, inananları ve etkilenenleri kaç kişi?

(Ahmet Tolgay)



Teşekkür

Çamlıbel köyünde 30 yıldır hiç yapılmayan ulaşımı zorlaştıran ve tehlike arz eden sokakların çukur olan bozuk yolların yamalama asfaltlanma çalışmaları Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden fedakarca çalışarak sonlandırdıklarından dolayı Çamlıbel Kadife Sokak sakinleri olarak Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser'e ve yol çalışma ekibine çok teşekkür eder görevlerinde üstün başarılar dileriz Zor zamanda göreve atılanlar ile eskiden bu görevde olup koltukta oturanlar beceriksiz iş yapmayanlar yan çizenler asla unutulmayacaktır.

(Celal Harun)





Son 48 saattir sosyal medyada hiç yaşlı, orta yaşlı insan kalmadı…

Fotoğraflar hep 30 yaş ve jilet…!!!

Sola dönsen Angelina Joli, Brad Pitt, sağa dönsen Jenifer Lopez, Britney Spears…!!!

(Mahmut Anayasa)



Bölgenin ve adamızın özellikle son yüzyılda geçtiği ateş çemberini ailesinin hikayesiyle beraber ele alıp anlatan ve tarihi romana imza atan Başaran Düzgün’ü tebrik etmek gerekir. Yakın tarihimizi bir çırpıda okurken adalı insanların çektiği acıyı, niye ve kimin için savaştığını çoğu zaman farkına varmadan, yaşadığı travmaları tekrardan gözler önüne seren romanı okuyun derim. Elbette bu bir tarih kitabı değildir, yazarın derinliği ve kurgusu da romanı şekillendirmiştir. Yazarın tarihe biraz da kendi ailesinin penceresinden bakarken olabildiğince objektif kalmaya çalışması da romanın bir başka başarılı yönüdür.

(Okan Dağlı)

