SOSYAL MEDYANIN SESİ

Biliyorsunuz kendilerini cemaat olarak tanıtan ve şimdiki TC hükümeti tarafından kabul görmüş birçok yapılanma daha sonra örgüt olarak tanımlanmaya başlanmış ve birçoğu yasaklanmış, hapis cezaları falan getirilmişti. Bugünlerde Adanın kuzeyinde yurt, dersane ve camilerde sohbetler düzenleme gibi faaliyetlerini artıran bazı cemaatların, örgüt olmadıkları garantisini kim veriyor acaba? Hükümetimiz veya geldikleri ülke Türkiye'nin hükümeti nasıl bir garanti veriyor bu tür yapılanmalarla ilgili? Yoksa daha sonra "kandırıldık" falan denmesin.

(Mete Hatay)





Elektrik kesintisi nedeniyle çok tehlikeli anlar yaşanan ve yüzlerce yolcunun mağduriyeti yaşadığı Havalimanı yine devre dışı kaldı... Havaalanına özel bir elektrik santralının devreye konulması gerektiğini düşünür oldum artık... "Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan arıza mı?" sorusuyla devreye giren ilgili bakan Erhan Arıklı araştırma yapıldığını açıkladı... Eğer insan eliyle bir sabotaj söz konusu ise bu resmen terörizmdir... Milli İstihbaratın da devreye girmesi gerekir... Bu arada polisin yolcu bagajlarından hırsızlık yapan ahlaksız çeteyi ortaya çıkarmasını kutlarız, ama tüm bu olanlar KKTC'nin devlet havaalanına ilişkin güvenliği sarsar ki, bu kaldırabileceğimiz bir durum değildir... Ülkemizin dışa açılan stratejik kapısı uluslararası alanda bir marka haline getirmekle yükümlüyüz..

(Ahmet Tolgay)



Üretim ortağı olduğu ve birçok parçasının Türkiye'de üretildiği F35 5nci nesil savaş uçağı programından Rusya'dan S400 alınmasıyla çıkarılan ve parası ödendiği halde kendisine F35 satılmayan hatta ödenen paraya da el koyan ABD , modası geçmiş F16 uçaklarından bile satmıyor fakat Yunanistan'a F35 satıyor. Türkiye, bir yandan kendi savaş uçağı Kaan'ı geliştirmeye çalışırken bir yandan da Ege'nin karşı kıyısıyla arasında değişen dengeyi düzeltmek için çare arıyor. Bu ara Euro Fighter Typhoon 'a yöneldi o da olmadı, bu uçakları Almanya Türkiye'ye pazarlamak için Türkiye'nin etrafında 4 dönerken şimdi vermek istemiyor. O dört döndüğü dönemlerde Türkiye F 35 üreten ülkelerin ortaklarındandı.

Siyasilerin büyük bir plânlama hatası ile hem F 35’lerden oldu hem de alınan S400’leri ambara kilitledi.

(Hasan Mullaoğulları)







Akran Zorbalığı dersi Türkiye'de müfredata girdi.

Derhal bizim müfredatlara da girmeli.

Ailelere de eğitimler verilmelidir.

Pandemi sonrası eğitimde/müfredatta değişim şarttı.

(Hatice Özler Şahin)

