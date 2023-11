SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kimler geldi, kimler geçti Lefkoşa'danBerber Ahmet'in dükkânı...Benim kuşağımdan birçok kişi, özellikle 1980'li - 1990'lı yıllarda bu dükkândan içeri bir kez bile olsa girmiştir.Ahmet'in en yağlı müşterisi Avukat Menteş Aziz'di. Her sabah mutlaka Berber Ahmet'e uğrar, sakal tıraşı olurdu. Ondan önce hiçbir müşteriyi tıraş etmezdi Berber Ahmet.Dün önünden geçtim dükkânın. Metruk bir hâlde görünce geçmişe bir yolculuk yaptım.Çevre bakanlığı yeni bir karar almış plastik kullanımını yasaklamış ,çünkü çevre kirliliği yaratıyormuş . Peki güzel de çevreye yayılan çöp yığınlarını görmemiş olalım bunları zararsız kabul edelim , döküldükleri bölgeye verdiği insan sağlığını tehdit eden zararını da görmüyoruz, bunlar bir tarafa ,peki yoğurt nereye konacak plastiğe konmayacaksa toprak kaplara konduğunu varsayalım fiyat × 2 olacak , margarin ,kola ,vs ,gibi yurt dışından gelen ürünlerin firmalarına yasak alamayız mı diyeceksiniz , tavukların naylon poşet yerine kanı - suyu akmaması için nerde satılmasını öneriyorsunuz , köpük paket yapılıp üzeri steçle kaplanan gıdalar ne olacak bunlar nasıl satışa sunulacak daha sayılacak o kadar şey var ki bütün bunlara alternatif düşünmeden üreticileri zora sokacağınızı hesaplamadan günlük kararlarla bu işler olmuyor .Siz önce bütün Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi çöpleri ayrıştırmayı mı düşünüp artık gerçekleştirseniz .Çevreyi düşünüyorsanız önce kendi yapmanız gerekenleri bir yapın sonrası zaten her şey güzel olurKantarın topuzu kaçırılıyor: Yabancıların KKTC'den konut almayı yeğlemelerinin en önemli nedenlerinden biri de buradaki konutların Güney Kıbrıs'a ve diğer Akdeniz ülkelerine oranla daha ucuz olmasıdır... Sen ey fırsatçı, daracık bir apartman dairesinin fiyatını 250 bin sterline fırlatırsan hava alacağın günler de yakındır... Kantarın topuzunu kaçırmamalı..Yılbaşında en büyük sanatçılar KKTC de olmazsa adımı değişecem.10,20,30 ,40 milyoncuklar uçacak havada yineŞiddetli kış mevsimi!Kasım Ayının 21'inde, gün içerisinde 21 dereceye çıkacak olan hava sıcaklığı ve güneşli mis gibi hava Kıbrıslı Türkler arasında ters tepti şiddetli kış geldi halisülasyonlarına neden oldu ve "aman da napaycayık, dongduk maffolduk, peksemet oldu kemiciklerim, bir günde gış geldi, napacayık u yavvolem" türevi konuşmalar çok sık görülür oldu.Uzmanlar bu olayı "kışsızlık sendromu" olarak adlandırıyor ve durumu kişinin bilinç altı seviyede kendini kışın gelidiğine ikna etmesi yanılsaması olarak değerlendiriyor.Ülkemizde yaşayan Avrupalılar ise durum karşısında şaşkın.Mayoyla Alagadi'de yürüyüş yapan Mr. Sikister "Wtf, yu piipıl ar nats, nasıl derler, kafayı yemek. Bizim memleket bu Mayıs havası, kreyzi Turks. Kam düğd, lets hev e kold beer" dedi.Öte yandan, kışsızlık sendromuna kapılan kitleler zivaniya stoklarken pataniya ve sıcak su torbası satışlarında da patlama yaşanıyor.