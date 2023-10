SOSYAL MEDYANIN SESİ

KKTC de Öğretmen:

Güvenli bulunmayan okullarda, plan program yapmadan öğrenci nüfusu şişirilen sınıflarda, acaba yemek yiyebilecek durumu var mı bu çocuğun, söylediklerimi (türkçe) anlıyor mu acaba?

Fotokopi makinesinin mürekkebi yok nasıl yapsam da bu notları çıkarsam,

Ve bunun gibi birçok kaygıyla işini yapmaya çalışan kişi.

Çok meraklıyız ya kutlamaya öğretmenlerin gününü çiçekli böcekli mesajlar vermek yerine şov yapmadan sadece empati yaparak daha çok yararlı oluruz bence.

Bu zor şartlar altında kutsal görevlerini yapan tüm öğretmenlere kolaylıklar dilerim gününüz kutlu olsun...

(Ayşe Uzun)



Haydi değişelim, ismimizi de bayrağımızı da: Bilmem nasıl yazayım.. Ciddiyetsizlik mi, gursakdan, mideden atmak mı, gündem değiştirmek mi !

Öyleya, son günlerde yaşanan ilaç, recete, doktor skandalı patlamasının gürültüsü herkesi rahatsız ediyor, hükümet edenleri de şaşırtıyor. Bozalım bu havayı.

Her ne ise. Üzerinde durmak istediğim konu, KKTC ismini değiştirelim önerisi.

Kıbrıs Devleti olsunmuş...!

Çocukken, sık sık, oyun değiştirirdik. En popüler oyunumuz, top bulursak top oynamak. Pirili-misket, saklanbaç, çelik çomak-lingiri, topaç-döndürek yarışması, bihami, nannak, gofti, ...Pirili bulamaz isek, yerlerden topladığımız sigara paketlerini, çikletlerden çıkan yıldız fotolarını, gazoz kapaklarını, leplebi, badem, vs. para gibi kullanarak, kazanır veya kaybederdik, biriktirirdik, defalarca kullanırdık. Topaçlarımız ile de rakiplerin topaçlarına havadan indirme, şiddetli nannak atmak. delmek. Oyun değiştirir dururduk. Yaş ilerledikçe, değiştik, ilgilerimiz de değişti. Derslerle, tatillerle, derken okul hayatımız da değişti. Mezun olduk, hayata atıldık, iş aş peşinde, aile kurma peşinde koştuk. Siyasi gelişmelerle de ilgilenmeye başladık. Kendimi bildim bileli, isteklerimizin değişmesine tanık oldum. Kıbrıs cumhuriyetinden koptuğumuz günden beri, hep arayış ve değişiklik ile zaman harcadık. Önceleri, kendimizi yönetecek düzen olarak, "Geçici Kıbrıs Türk yönetimi" ilan ettik. Sonra, "geçici"yi attık. Kıbrıs Türk yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk yönetimi, Federe devlet ve nihayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti .

Kıbrıs sorununun çözümü arayışları içinde, hep Federe devlet pazarlığı yaptık Birleşmiş Milletler gözetiminde. Şimdi, iki eşit devlet federasyonu istediğimizi duyuruyoruz, fakat kulak veren destekleyen yok. Hatta BM, AB, dünya devletleri karşı da çıkıyor ve "iki bölgeli iki toplumlu ,siyasi eşitliğe dayalı federasyonu" işaret ediyor. Türk tarafı, bu öldü, artık iki eşit devlet görüşürüz, aksi takdirde müzakere masasına gelmeyiz tehdidi yapıyor. Kimsecikler KKTC’yi tanımıyor. Müzakere konusu olarak da kabul etmiyor.

Ansızdan, birileri çıktı ve KKTC ismini değiştirelim Kıbrıs Devleti yapalım çağrısı yapıyor. Tatar ,kutluyor, teşekkür de ediyor.

Ne diyeyim, bilemiyorum. Bu insanlarımız, çelik çomak, pirili oynamak mı zannediyor , şaka mı yapıyor, dalga mı geçiyor, ciddiyetsizlik mi yapıyor.

Çok ciddi iseler, haydi buyurunuz KKTC ismini de, bayrağını da değişelim. İleride , gerekirse, yine değişiriz canlarım , kim karışabilir bizim işlerimize ! Dışdan, yabancılar mı emredecek bizlere ne yapmamızı !

(Özcan Özcanhan)



Yargı aşaması bekleniyor:

Reçete sahtekârlıklarına el konulmasından bu yana Sosyal Sigorta ilaç birimi 6 buçuk milyon TL artı verdi... Vurgunun ve yağmacılığın boyutunu ortaya koyan bir rakam!.. Kaç yıl boyunca, her ay milyonlarca helal olmayan lira kimlerin doyumsuz cebine aktı?.. Bu sorunun yanıtını dilerim yargı aşamasında alırız... Yargı aşaması dört gözle bekleniyor...

(Ahmet Tolgay)



5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü.

Tüm öğretmenlerin ortaya koyduğu fedakarlığı, zor koşullarda laik ve bilimsel eğitime sahip çıkma mücadelelerini, insani koşullarda olmamalarına rağmen eğitim yapma gayretlerini selamlıyorum.

Bu yıl eğitimde laiklik en fazla tartışılan başlıklardan.

Tam gün eğitim uygulaması bir fiyasko.

İnatla, paydaşlara kulak tıklayarak, sahadan bilgi almadan genelgeler ile yaratılan çarpık ve sağlıksız sistem çocuklarımıza zarar veriyor.

"Eğitim Bakanı " hiçbir şeyin farkında değil. Gözü kararmış.

(Ürün Solyalı)