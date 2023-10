SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir ülkede var olan bir şeyin yakınına aynısını yapmanın hade biraz daha gelişmişini güzelini diyelim,

yapacak onca şey varken altında yatan ana fikir ne olabilir?

Bu memlekette kişi başına düşen gelir bu kadar çok mu ki böyle hovardaca harcanıyor?

59 milyon euro paraya ne demeli?

Ya o külliye ya ona ne diyelim?

Olsun varsın maşallah!

Yollarımız var çukurdan geçilmeyen ,

orta yerinde dizili direkleri de var ama onların evlerinde lâmbaları yansa da bizim yolların lâmbaları bir türlü yanmayı beceremiyor.

Yansa da 1 gün yanıyor o da haşmetlü devletlü yurdumuzu ziyaret edeceği gün sonra gene sönüyor.

Haspolat UKÜ ile Hamitköy ışıkları arası kaç km"lik yoldur ki yıllardır bu yola adam gibi bir asvalt dökülmüyor.

Başkent Lefkoşa'nın Mağusa ile irtibatını sağlayan anayol değil mi bu yol?

Şehir merkezine yaklaştıkça 2 şeritli yol 3 hatta 4 şeride çıkacağı yere 2 şeritli yol çukur dolu.

iktidardaki siyasilerimiz televizyon ekranlarında hamaset nutukları ve şükran nutukları atmaktan bu gibi işlere vakit ayıramıyorlar onlar da haklı birader...

(Hasan Mullaoğulları)



Orta Eğitimde yetkili sendikanın eylem yapmasının sebebi, "Öğretmenlerin öğleden sonra ders vermek istememesidir"

Bir bakan Öğretmenleri bu şekilde itham etti, üstelik Meclis kürsüsünden.

Sevgili öğretmenler bu iddia doğru mudur, sebebi bu mudur eylemlerin?

(Ufuk Çağa)



Tek bir şey söyleyeceğim başka da bişey demem; Bu reçete yolsuzluğunda ucu dibi kime gidecekse gitsin bu soruşturma sonuçlandırılsın!!O atılmış ziyan edilmiş ilaçları atanlar artıranlar kimse ben bilmek istiyorum.. Midemi bulandırıyorsunuz!!Dilemiyor talep ediyorum bir vatandaş olarak bu soruşturma tüm suçluları ortaya çıkarsın.. Eczacı, doktor, sigorta memuru en üstlere kadar çok iyi araştırılmalı.. Bu ne vicdansızlık be!!

(Bala Kayadelen)



Her gündem hakkında fikir belirtmek zorunda değiliz. Gel gör ki, aynı haftanın içinde torpille sınıf geçirmelere karşı yapılan eyleme destek verip ve Çiğdem Aydın terbiyesizliğiyle ilgili paylaşım yapınca, bir de her zaman emekten taraf durmuş olunca, tam gün eğitimle ilgili görüşümle alakalı da bir varsayım oluşuyor. Bunun pek demokratik bir tavır olduğunu düşünmüyorum.

Ne çocuğum var, ne Ezilenlerin Pedagojisi kitabını okumaktan öte eğitim bilimleriyle ilgili bir bilgim.

Nispeten daha hakim olduğum bir konu, gençlerin uyuşturucu kullanımı.

Bakanlık tam gün eğitime geçmek isteyince okullardaki altyapı eksikleri daha da görünür oldu, tamam. Eksikleri biri tartışmıyor.

Yine de düşünmeden edemiyorum, 25 okulda greve gidilecek olan eylem fonundan, imkanı kısıtlı okullara basketbol topu, pota, kale falan alınsa… Çocuklar öğleden sonraları spor yapsa…

Öğlen arası 1.5 saat gel çocuğunu al denmesine sebep olan nöbetçi öğretmen eksiğinin kapanması için öğle arasını kısaltılması ve kafeteryaların organizasyonu için uğraşılsa…

Hiçbiri olmasa ya da… Bugün olduğu gibi rezalet olsa.

“Sen okulların durumunu bilmiyorsun” diyecek olanlar için özellikle burası:

İstediği kadar imkan eksiği olsun, okulun damı akıtsın, kafeteryada izdiham olsun, rezalet yaşansın, çocukların devlet gözetiminde olması sokaklarda boş boş “abiler” ile dolaşıp bağımlılığın eline düşmesinden, dini ve/veya fiziksel istismara açık olmasından iyi değil midir?

(Cemre İpçiler)