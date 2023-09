SOSYAL MEDYANIN SESİ

İki önemli konuyu sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. İlgilenirseniz, buyurun okuyunuz:

1) Dış temsilciliklerimiz

2) Rüşvet.

En son yayınlanan Dış Temsilciliklerimiz listesine iyi bakınız. Elçilik ve konsolosluk değil. Büyükelçiliğimiz, sadece Türkiye Cumhuriyetindedir. Yirmiye yakın Dış Temsilciğimizin bulunduğu ülkelerde, Temsilcilerimiz, ne yapıyor ? Kimlerle temas ve işbirliği bulunuyor, ne gibi yararlı hizmetleri var ? Aldıkları maaşlar, bina, kira ve diğer harcamaları kaç para tutuyor. Harcanan astronomik paralar karşılığında, ne kazanılıyor ? KKTC tanınıyor mu? Öyle bir girimim veya uğraş var mı ? Dışişleri Bakanlığımızın herhangi bir yabancı ülke ile temas ve çalışmaları var mı? Olmadığına göre, bu Dış temsilcilikler ne gibi yararlı iş yapıyor .

RÜŞVET : İşinin olması veya bir işin olmaması için, yetkili kamu görevlisine sağlanan ; para, hediye, ev, avantajlar, vs. RÜŞVETTİR. Vermek de, almak da , yasalara göre suçtur, cezası da ağırdır. Buna rağmen, her gün, işitiyoruz, haberlerde okuyoruz, inanmak istemiyoruz. Ammaa, rüşvetle iş yaptırmanın veya yaptırmamanın oldukça yaygınlaştığına tanık oluyoruz. Özellikle ,ihalelerde ! Pek ala, bilindiği halde, neden önlenmiyor. "Sana ne Özcanım, alan- veren memnun, fazla karıştırma, yarın ,sen suçlu çıkartılırsın. Bu memleket, bu hallere getirildi. Getirenler utansın."

ANLADIM. MESAJI ALDIM. bırakıyorum. Yutulan, yağmalanan halkın parasıdır. Varsın millet ilgilensin.

(Özcan Özcanhan)



Esasında adanın kuzeyinde devlet(miş) gibi yapmanın ötesinde bir de devlet yok(muş) gibi de yapılır çoğunlukla. Ta ki biri bu tip söylemlerle yaratılmış laşgalıktan kaynaklanan sorumsuzluklara çomak sokana kadar. O zaman da kültürel mahremiyet devreye girer ve hep beraber "kol kırılsa da yen içinde tutalım" refleksiyle bağırılmaya başlanılır ya da yapılanı normalleştirmek için herkesin bildiği birçok başka kötü örneğe işaret edilip "peee bu diğerlerinin yanında hiç kalır" gibi benzetmelerle yapılan meşrulaştırılmaya çalışılır. Daha sonra ise "abjection" aşamasına gelinecektir elbette, yani "vuku bulan olay veya failleri" iğrençleştirilerek vücuttan atılma aşaması. Bu da "her sepette çürük elmalar çıkar" laflarıyla yaşananların istisnalaştırılmasına gidilerek, sorumlu zümreler, vukuata bulaşanlar veya olaya göz yumanlar kendilerini olayla ilgili gelişmelerden uzak tutmaya ve böylelikle aklamaya çalışırlar. İşte bu tür olaylara verceğimiz tepkiler ise esasında "günlük plebisitlerdir" yani yarının da nasıl şekilleneceğini belirler..

(Mete Hatay)





İddia ediyorum.

Devlet baba sadece bir yasa geçirsin. “nerden buldun yasası"ve sorsun."bu derenin suyu hangi dağdan" diye. Yemin ederim ABD’ye kredi veririz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



DEPREM VERGİLERİ: Cumhuriyet Meclisi Deprem Özel Komitesi, Ankara'da temaslar yapıyor... Bu arada kaç aydır toplanan deprem vergilerinin hangi rakama ulaştığı ve neler yapıldığı ve de yapılacağı konusunda bir yetkili çıkıp da açıklamalarda bulunsa çok iyi olacak... Daha birkaç gün önce Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe deprem ziyaretlerinde bulundu Türkiye'ye... Bu da bir yenisi şimdi... Deprem bahanesiyle bol keseden gezi masrafları yapılması da pek hoş değil.. Depreme sürekli pahalı gezilerle değil etkin ve somut önlemlerle direnilir...

(Ahmet Tolgay)