SOSYAL MEDYANIN SESİ

New York'taki son durum şu, Hristodilidis "barış istiyoruz" sözleriyle süslenmiş süslü bir ambalaj içerisinde Rum tarafının son pozisyonunu açıkladı. Özeti: "Batı cephesinde değişen bir şey yok!" Takvimsiz bir görüşme süreci önermeye devam ediyor. "Gelin bıraktığımız yerden devam edelim" diyor. Guterres çerçevesinin sadece tartışma noktaları olduğunu, anlaşılmış bir çerçeve olarak kabul etmeden tartışmaya hazır olduğunu falan söyledi. Yani çerçeveyi kabul ederim değil tartışalım diyor. Kıbrıs sorununu 1974'te başlayan bir işgal ve istila sorununa indirgiyor ve statükonun kabul edilemez olduğunu söylüyor ama bununla ilgili yapıcı adımların nasıl atılacağını söylemiyor, sadece AB'nin rolünün artırılmasını talep ediyor. Yani masaya üyesi olduğu, karar mekanizmasında yer aldığı AB gibi bir unsuru getirerek, garantörleri dengeleyeceğini sanıyor. Ucu açık görüşme süreci istediğini ima ederken bunu bol bol "barış" söylemiyle yoğurarak vurguluyor. Bunu da Tatar ve Erdoğan'ın yeni uzlaşmaz siyasetinin veya diğer bir değişle "biz bu oyunu oynamayız, önce bizi tanıyın" pozisyonun açtığı manevra alanında bol bol şirinlik yaparak fakat hiç bir yapıcı adıma işaret etmeden yapıyor. Bu tavır bana eski BM temsilcisi Downer'in bir sözünü hatırlattı: "Papağana da günde üç defa barış isterik dedirtebilirsiniz" sözünü. Ama gerçek barış inşası samimi olmaktan geçer, bunun için de sağlam adımlar atılması, risk alınması gerekir, Kıbrıslı Türklere haklarını "sadaka" verirmiş gibi yaparak ve bunu şirinlik kampanyalarıyla dekore ederek değil. Durmadan Erdoğan'a çağırı yaparak da değil. Yapılması gereken bugüne kadar başarısız olmuş süreçlere benzer takvimsiz, sonu olmayan yeni bir süreç başlatıp kurnazca yeni güç ittifakları aramaktan da değil, barış inşaası Kıbrıslı Rumların gerçek muhattabı olan geçmişteki kurucu ortağı ve gelecekteki yeni ortağı olacak olan Kıbrıslı Türklere samimi şekilde el uzatmaktan geçer. Bunun da onları kendine bağımlı kılarak değil karşılıklı bağımlılık yaratan bir üslupla yapılması gerekir.

Neyse en azından "barış" lafını çok güzel telafuz ediyor. İçeriğini doldurmasa bile.

(Mete Hatay)





Okullarımız açıldı. Geçim derdi çok büyük.

Özellikle bazı çocuklarımızın cebinde harçlığı yok veya yok denecek kadar az. Bazıları öğleden sonra çalışmak zorunda…

"Okul, ticaret yeri, Öğrencilerimiz de müşteri değil."

Okullarımızdaki Kantinlerde satılan ürünleri çocuklarımıza "Düşük Fiyattan" satmalıyız.

Bakanlığımız bu sorun için bütçeden pay ayırmalıdır.

Dev Bankalar,

Şirketlerden, İşletmelerden gerekirse katkı sağlamanın yolları bulunmalıdır.

En büyük görev yine” Değerli Ailelerimiz ve Okul aile birliklerimize “ düşüyor.

Çocuklarımızın “Beslenme” sorunun çözümü için seçilmişlere baskı unsuru olmalılar.

Bu küçük ülkede hiç bir çocuğumuz sınıfta aç karınla ders dinlemek zorunda kalmamalıdır.

(Eralp Şerifoğlu)



Alkışlarım desteklerim, ciddiye alınmasını beklerim.

Her nedense, bazı ülkelerde, "Düşünce ve ifade özgürlüğü" nü, kısıtlama, baskı altına alma ve hatta, sindirme uygulanıyor. Küçücük ülkemizin insanlarının yüzde 90 ından fazlası okur yazardır, kültürlüdür. Özgürlük aşıkıdır. İngiliz sömürge döneminde de , sonraki yıllarda da, halen , ısrarla , düşünce ve ifade özgürlüğü savunucusudur. Son zamanlarda , yönetenlerimizin, davranış ve hareketlerini, benimsemiyor, karşı çıkıyor. Basın haberlerinden anlaşıldığın agöre, örgütlü hareket başlatılmıştır. Medya ve sendikaların , kararlılıkla eylemleri olacağına inanıyorum Veee, gözlerim, Gazeteciler Birliği yanında, Gazeteciler Cemiyetinin de yer almasını aradı, göremedim. Reşat Akar ve Cemiyeti de , neden katılmıyor ?

Onun da "ifade ve düşünce" özgürlüğünden yana olduğunu ve bunu, her günkü yayınlarında, bol bol kullandığını izliyorum. Medyanın ve sendikaların başlattığı bu harekette yeralması, içten temennimdir.

Hayırlısı olsun,

kolay gelsin..

(Özcan Özcanhan)





İnsanlar arasındaki uçurum büyüdükçe büyüyor; nereye gitsen adaletsizlik, eşitsizlik, güvensizlik, şaibe var.

Böylece yaralarımız derinleşiyor, çatlaklar çoğalıyor içimizde…

Ne toprağın bütün ne de ekmeğin!

“Adını” söyleyemiyorsun onay almadan…

“Soy” adı kavgasına tutuşuyorsun…

Çirkinleşiyor git gide ada yarısı…

Çirkefleşiyor…

(Cenk Mutluyakalı)