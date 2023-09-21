SOSYAL MEDYANIN SESİ

"İnsanlarda para yok" diyoruz ya!

Hepsi değil...

Kimileri "deste deste" saklıyor.

Merkez Bankası'nın 2023 ilk çeyrek raporuna göre bankalarda 200 bin liraya kadar 1 milyon 184 bin 919 farklı mevduat hesabı var.

1 milyon hesabının kaç kişiye ait olduğunu bilmiyoruz çünkü bir kişinin birkaç hesabı olabilir.

Tabii bu hesapların içinde öğrenciler de var, askerler de, işçiler de…

200 bin liradan 1 milyon liraya kadar olan mevduat hesapları ise 92 bin 606 adet!

Sanmıyorum ki bunlar arasında öğrenciler, işçiler olsun…

10 milyon liraya kadar 17 bin 58 farklı hesap var…

20 milyon liraya kadar 507, 50 milyon TL’ye kadar da 235…

Bir de 50 milyon TL üzeri mevduatlar var, 66 adet!

Unutmadan!

Türk Lirası olarak yazıyoruz ancak bankalardaki mevduatların yüzde 80’i de döviz cinsinden!

2023’ün ilk çeyreği itibarıyla toplamda 112.5 milyar TL mevduat var bankalarda...

52 milyar da borç!

Yarı yarıya neredeyse...

Varlığımız borcumuzun iki katı…

Bunun için sevinebiliriz.

Dedim ya “yoksulluğa” gözlerimizi kapatırsak eğer…

Çünkü genelde dereler denize akıyor ada yarısında kurulan düzende…

(Cenk Mutluyakalı)



Teşekkürler DERVİŞ ZAİM

Ülkemizin yetiştirdiği uluslararası birçok ödüle sahip dünyaca ünlü yönetmen sevgili dostum Derviş Zaim’in, “TAVURİ” isimli biyografik filmini, dün akşam Karaoğlanoğlu Starlux Sineması’nda seçkin bir seyirci topluluğu ile birlikte izleme şansı bulduk.

Gerçek bir yaşam öyküsünü, gerçek kişilerle, yaşamın kendi akışı içerisinde son noktasına bu kadar etkileyici şekilde sinema sahnesine aktarılması olağanüstü bir başarı.

Uzmanların anti sosyal kişilik bozukluğu teşhisi koyduğu “Tavuri” lakaplı Mustafa Serttaş, bir hırsızlık ve dolandırıcılık bağımlısıydı. Buna karşın kendi ve çevresindeki yakınlarını sigara ve kumar bağımlılığının nasıl tükettiği tüm çarpıcı yönleriyle gözler önüne serilmiş filmde.

Aslında psikolojik ve sosyolojik açıdan toplumumuzun nereye gittiğini ve bunun geleceğimiz açısında mutlaka herkes tarafından sorgulanması gerektiğini ortaya koyuyor “TAVURİ” filmi.

Filmim sonunda izleyicilerin sorularını yanıtlayan sevgili Derviş Zaim de, filmin bu düşüncenin bir ürünü olduğunu ortaya koyarken, gerçeklerle yüzleşip çözüm üretme konusunda yaptığı toplumsal çağrı her türlü takdirin üzerindeydi.

Her yönüyle yüreğinde ve gözlerinde toplumsal geleceğimiz adına gailesi olan Derviş Zaim ve ekibini yürekten kutlarız.

Bu filmi izlemeyenler çok şey kaçırmış olurlar.

Teşekkürler Büyük Üsdat sevgili Derviş ZAİM.

(Hasan Karaokçu)



1 aydır köylü resimler atarak HARUP HARUP diye feveran eder.

Ama köylü bilmiyor ki"KİMSE DUYMAK ISTEMEDİGİ KADAR SAĞIRDIR"

Kimsenin işine gelmediği için köylünün sesini duyan olmuyor.

Sonra da ürün para etmeyince ağaçları fareler yer sonra da şömineler ve sopalarla kül eder.

(Hüseyin Cumaoğlu)

