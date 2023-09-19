SOSYAL MEDYANIN SESİ

Sevgili Derviş Zaim'in Tavuri'nin belgeseli üzerinde çalıştığını biliyordum. Yaklaşık 6-7 yıldır. Hatta bazı rough cutları görme imkanı da yakalamıştım. Hırsıza güzelleme yapmadan veya bilindik Tavuri hikayelerini parodiye çevirmeden bu işin altından nasıl kalkacağını gerçekten çok merak ediyordum. Akşam filmi ve Derviş'i izleme fırsatı bulduk. Derviş çocukluğundan tanıdığı Tavuri üzerinden belli dönem Mağusa'sının ve hatta günümüz toplumunun portresini çizmiş ve ayna tutmuş film boyunca. Savaş sonrası yaşanan ganimet ve sorumsuzluk ortamında bir kültürün nasıl yozlaştığını, kültürel mahremiyet adına buna nasıl göz yumulduğunu, hatta desteklendiğini, Tavuri üzerinden müthiş bir şekilde anlatıyor. Herkesin seyretmesi gereken bir film. Tüm katkı koyanları kutlarım.

(Mete Hatay)



Eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. DAŪ trafiği daha okullar açılmadan allak bullaktı. Mağusa'nın kalbi Salamis yolu aylardır felç. Yarın da orta öğretim döneme başlıyor. Yine cinnet günler.

(Bedia Balses Çeliker)



Endoktrinasyonla robotlaştırılmaya çalışılan sol siyaset, varlığımıza ve haklarımıza artık AB’nin başı çektiği saldırılara, halkımız ve onurlu tüm kesimlerle güçbirliği içerisinde direnmelidir.

(Çetin Uğural)



Günlük Menü 80 TL: Günün konusu olan Merkezi Cezaevi yemek temini konusunda açıklama yapan bir katering firması mahkûm başına günlük 80 TL'ye bu işi üstlenebileceğini duyurdu... Aman o sihirli menüyü de açıklasın... 80 TL'ye günlük yemek ihtiyacını karşılamaya hevesli o kadar insanımız var ki..

(Ahmet Tolgay)



Tūm öğrencilerimize kutlu uğurlu bir eğitim yılı dilerim, bugūnūn būyūkleri okulların şu anki durumuna iyi baksın gerekli dersleri çıkarsın ve gereğini yapsın, 74 öncesi mūcadele yıllarında kanını canını yūreğini ortaya koyanlarî tenzih ederek söylerim, bizlere temelleri çatırdamış okul ve ūlkeden başka birşey bırakılmadî, yarının būyūklerine bakacak yūzūmūz olsun.

(Gökhan Öztürk)

