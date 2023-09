SOSYAL MEDYANIN SESİ

Marketlerdeki fiyatlar o derece oldu ki adanın güneyi euro yüksek olmasına rağmen cazip duruma geldi. Siz sokun biz yerik nasılsa denetim yok. Yahu ayni ürün için iki marketin satış fiyatında 25 tl fark nasıl olabilir. Kör da duttuğunu oldu memleket. (Görme engelli arkadaşlarımı rencide etmiş gibi algılanmasın) tavsiyem artık bir ürüne ihtiyacınız varsa evinizin yolu üstünde ne kadar bakkal, çakkal, market veya hiper süper market varsa hepsine girin, kaybettiğiniz zamanı da enerjiden tasarruf diye düşünün.

(Serkan Şah)



Şahsi olarak hiçbir derdim yokken, çok paylaşımlarım oldu bu ülkenin kötü gidişatı üzerine. O zamanlar bana gülen ve gereksiz yorumlar yapanlar şimdi ana avrat söver hale gelmiş. Ben yine de çocuklarınız için üzülüyorum ve sessizce izliyorum. Ama gerçek şu ki her toplum hak ettiği şekilde yönetilir. Ama bunca hak edilmişe rağmen bunun cefasını çocukların ödeyeceğini kabullenemiyorum.

(Hüseyin Zeden)



1959'da imzalanan Zürih, Londra anlaşmasından sonra adadaki askersizleşme en fazla Kıbrıslı Türkleri etkilemişti. O dönemde İngiliz auxilary polisi olarak işe alınmış binlerce genç işsiz kalmak üzereydi. Göç yollarına düşenler her geçen gün biraz daha artıyordu. Tabii Kıbrıs Türk liderliği hemen Türkiye'nin kapılarını çalmaya başladı. O kapılar o dönemde açılınca da bir daha kapanmadı ve Türkiye'ye bağımlı bir toplum dönüştükçe dönüştü. Kıbrıs Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte toplumu güçlendirme amacıyla ama özellikle 63-74 dönemindeki gettoları ayakta tutma adına tamamen Türkiye'ye bağımlı bir hayat gelişti.

(Mete Hatay)



Uyarı Yorum

Yemeğime dikkat ediyorum, haplarımı düzenli alıyorum, spor yapıyorum ama tansiyon yerinde durmuyor.

En nihayet çözdüm sorunu.

Sabah basın özetleri okunmadan tansiyonu ölçtüm "şeker" gibi.

Basın özetleri başladı ülkede yolsuzluktan başka birşey duymadım. Hemen tansiyon aletini aldım ölçüm tansiyon fırlamış.

Teşhisi koydum demek ki benim tansiyonum ülkenin genel durumuna endekslenmiş.

Tedaviyi de buldum artık. Haber yok, gazete yok ülke ile ilgili hiçbir şeyle ilgilenme yok.

Kaç günlük ömrümüz kalmış şunun şurasında.

Tavsiye ederim.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Bu memlekette duz bile koktu artık... Daha geçen hafta Kıb-Tek'e yapılan torpilli istihdamlar için bös bös bönüren, yargıya daşıyacağını söyleyen El-Sen başkanı Çağlayan Cesurer'in oğlunu da torpilli istihdamların içine kattılar... Çetin Sadeli, "Hep beraber yeyceyik" derkan çok haklıydı...

(Ahmet Vamık)





KTHY, K.T.Sanayi Holding, K.T.Deniz Yolları, K.T.Turizm İşletmeleri, Zeyko, ETİ, v.s. hepsi batırıldı.

Sonuç : Dilenci bir toplum olduk. Binlerce insanımız güneydeki kapitalist sistemin kölesi; üretimden kopmuş ,partilerin sadık militanları olmaktan başka bir yeteneği olmadan haksızca elde ettikleri maaşlarla geçinen gençlerimiz Aya napa meyhanelerinde oturak alemlerine meze olmuştur.

Allahım ! Bizi bu şerefsiz yaşamdan bizi kurtar…

(Hasan Özbaflı)