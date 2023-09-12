SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çocuk doğurmayı annelik, çocukların maddi ihtiyaçlarını gidermeyi babalık sanmaktan vazgeçmek zorundayız. Doğurmak annelik, doyurmak babalık değildir. Annenin de babanın da ortak sorumluluğu, çocukların kişiliğini yoğurmaktır.

(Teysir Terazi)



Unutulmamalı unutturulmamalı: Ulus Ülfet, İsmail Beyoğlu, Kubilay Altaylı ve Mustafa Ertan , dört fedakar, kahraman Kıbrıs Türkü, 65 yıl önce, EOKA dan gelebilecek saldırılara karşı kullanılmak amacı ile bomba imal ederken, patlama sonucu Şehit düşmüşlerdi. TMT kurulmazdan önce , Kara Çete, 9 Eylül ve Volkan doğmuştu Kıbrıslı Türklerinin bağrından. Mücadelenin öncüleri bu dört evladımızın anısına, Sönmezliler Ocağı lokalinin önündeki , parkta bir anıt dikilmiştir. Zaman zaman orada anma törenleri düzenlenmektedir. Cumhurbaşkanı Tatarın, bu gün, bu konuda beyanatı beni mutlu etmiştir. Unutmadı ve gençlerimize, bilmeyenlere de öğretmiş oldu, ilk dört Şehidimiz Ulus Ülfeti, İsmail Beyoğlunu, Kubilay Altaylıyı ve Mustafa Ertanı unutturmamalıyız. Yaktıkları özgürlük-varolma mücadelesinin meşalesini, elden ele, yürekten yüreğe taşımalıyız. Mekanları Cennet, ruhları Şad olsun. Manevi ruhları huzurunda saygı ile eğilirim.

(Özcan Özcanhan)



Haberi yapanları kutluyorum ama bazı yerler eksik kalmış maalesef. Statistikte de eksik olunca sunulan verinin anlamı kalmıyor. Bu 34,200 konut hangi yıllar arası satılmış? Son on yıl mı? 74'ten beri mi? Bunlar ilk satın almalar mı? Yoksa aynı bina iki üç defa mı satılmış? İskele'deki rakam Mütahitler Birliğinin daha evvel açıkladığı rakamla tutmuyor. Bunu sayın Gürcafer nasıl açıklayabilir acaba? "Yabancı" hangi kesimleri içeriyor? Yani bu 34.200'ün içinde Türkiye vatandaşları var mı? Londrezler var mı? KKTC'de aşağı yukarı 200 bin konut olduğuna göre bu rakam bize geri kalan konutların yani yaklaşık 165 bin konutun sahiplerinin KKTC vatandaşları olduğunu mu gösteriyor?

(Mete Hatay)



Önemli olay: Güzelyurt tarım alanları en sonunda Anadolu’nun bereketli suyu ile yarın buluşturuluyor… Önemli bir olay... Darısı Mesarya’nın başına…Cidden yazık ve günahtır Geçitköy Barajı’nın su fazlasının denize akıtılması…

(Ahmet Tolgay)

