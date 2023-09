SOSYAL MEDYANIN SESİ

Tuzla’da yaşıyorum. Sabah Mahallemde Ev sayılmayacak küçüklükteki bir evcikten 11 tane Pakistanlı gariban işçi çıktı.Var mı acaba bu ülkede yaşadıklarını bilen bir makam?

(Eralp Şerfoğlu)



Yurt dışından benimle gelen telefonum kapatıldı.

Açtirmak için ,

Kayit Ücreti olarak 300 Dolar istediler.

Nedeyim kime ne anladayım.

Yazsak birşey farketmez,

Konuşsak herkes isyanda,

Ülkeye dönen bin pişman.

Kapalı kalsin ,zaten ülke kapalı..

(Teysir Terazi)



Yaklaşık 3 yaşımdan 20 yaşıma kadar Lefkoşa Taşkınköy’de Türk-Sen apartmanlarında yaşadık.

Çocukluğumla, bugünü kıyaslamaya kalksam bir çok fark ve olumsuz gelişmeyi karşılaştırabileceğim anılarım çoktur.

Bu tabii bana özel değil, hepimiz için geçerli elbette.

Ama özellikle, son zamanlarda yaşadığımız adli olaylara baktığımda, hatırladığım en önemli anıyı anlatmadan geçemeyeceğim.

Özellikle ilkokul çağımda, ambulans ya da polis aracı siren sesleri duyulduğunda babamın balkona çıkıp da “Acaba noldu. Nedir bu siren sesleri” dediğini çok iyi hatırlıyorum.

O dönemlerde bu siren seslerini çok sık duymaz, ender duyulduğu için de merak edilen bir durumdu.

Acaba noldu?

Birine bir şey mi oldu?

Geldiğimiz aşamaya bakın.

Siren sesi duymadığımız an yok.

Kurşunlama, bombalama, cinayet, darp....

Bunların yaşanmadığı gün yok.

Normalde iyi olan daha iyiye gitmesi gerekirken, iyinin kötüye, her gün daha da kötüye gittiği bir süreç.

Bizlerin ihtiyacı olan şey sokaklarda siren sesleri değil. İnsan kahkahaları, koşuşan, oynayan mutlu çocuk sesleridir.

Ülkesinde huzur içinde yaşayıp, sokaklarında güven içinde dolaşmayı kim istemez ki?

(Aral Moral)



Neresinden tutsak elimizde kalıyor memleket!.. Yaşadığımız yerler hiç huzur vermiyor artık. Hamitköy Anıttepe bölgesindeyim 25 yıldır. Başıboş köpeklerin kocaman çöp bidonlarını devirip yiyecek aradığı, gecenin bir vakti insanı telaşa düşüren kavgaları ve havlamaları, ertesi gün ölü köpek ve kedi manzaraları, pis koku, pislik, kirlilik... Küçük yeğenlerim var, sokağa çıkamaz oldu çocuklar ve

yaşanmaz oldu buralar. Çok üzgünüm. LTB'den yardım istedik. Barnakta yer yok köpekler alınamaz, köpek leşini kaldıracak ekip yok herhalde...Bekliyoruz... Evimin yakınındaki çöpleri ilk fırsatta ben toplayacağım, "Let's do it" kampanyası var zaten ama bu başıboş köpeklere karşı çaresiziz.

(Özgül Gürkut)





Türkiye'de öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonla girmesi yasaklandı.. Ders öncesi herkes telefonunu okul idaresine teslim edecek..

Valla öyle absurd bir dönemdeyiz ki..Ders anlatan öğretmene saygısız davranan bunu sosyal medya platformlarında canlı yayınlayan.. birbirlerine yaptıkları sevimsiz şakaları gösteren.. yayınlayan.. rezil öğrenci kılıklı insanlar var.. İşin cılkını çıkardıkları için mecburi ve gerekli bir uygulama olduğu açık.. Kaldı ki dünyada bir çok ülkede olan bir uygulama..

UNESCO bu konuda bir çağrı da yapmisti..2024 te okullarda cep telefonunu yasaklayalım eğitim kalitesini düşürüyor başarıyı etkiliyorlar diye..Fransa'da yasak tamamen mesela..Amerika,İspanya, Gine, Kanada, İsviçre Letonya, Portekiz, Meksika, İskoçya da da kısmi yasaklanmış durumda..Valla destekliyorum..Umarım bizim okullarda da yasaklanır akıllar derslere dikkatler öğretmenlere verilir artık!

(Bala Kayadelen)