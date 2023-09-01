SOSYAL MEDYANIN SESİ

Eğitim ciddi bir konudur, hatanın bedelini nesiller öder. Modern toplumların 18.yy’dan itibaren geliştirdikleri Laik Eğitim modelini bozarsak tüm kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Kıbrıs’ta yaşayan Türkler, eğitim reformlarına en hızlı uyum sağlayan yetenekli bir toplumdur. Bu nedenle eğitim uzmanlarının yönlendirme ve eleştirilerine özen göstermek ve duyarlı olmak şarttır. Okuldaki öğrencilerin 1 dk bile boş ders geçirmedikleri ve modern dünya ile eş zamanlı gelişimleri takip edebildikleri bir eğitim anlayışı temennisi ile.....

(Osman Emiroğlu)





Sırf koltuğunu tutmak için kendi toplumunun ayarlarını patron devlet istedi diye durmadan bozan tipler bence toplumu dönüştürmek isteyen patron devlettekiler kadar; hatta belki de onlardan daha günahkardırlar. Şimdiki hükümetin artık ikinci Dünya Savaşı dönemindeki Fransa'daki Vishy hükümetinden ne farkı kaldı!

(Mete Hatay)





ÇÖREK ZEYTİN....Kahvaltı kültürümüzde, çörek-ekmek-zeytin ağırlıklı yer tutar. Peynir, hellim, çakıstes de Bir zamanlar 5 Tl ile, doyurucu kahvaltı yapılabilirdi, çay da yanında. Ama, bu sabah, 2 hellimli poğaça ve küçük bir dilim su böreği aldım. Ederi, tam 110 (yüz on lira) fottoğrafda, bayağı şişirilmiş olduğu anlaşılıyor. Simit-gevrek-çörek 25 kuruşu da gördüm ben. Çayı-çöreği-zeytini veya peyniri, toplam 2-3 TL idi... Hasret ve özlemle arıyoruz...hele, şimdilerde bir sandviç alacak olsanız eliniz de , cebiniz de , mideniz de yanar.

(Özcan Özcanhan)



Hayat hep bir bakış açısıdır.

Tüm hayatımız hep gözümüzün baktığı ve gördüğünü nasıl görmek istediğimizden ibarettir.

İşte bu bakış açısı ile çevremizi şekillendirme içgüdüsü gelişir.

Ben bu hurmanın "çıplak olduğunu düşündüm, öyle baktım "ve onu diğer bitkilerle giydirmeye seçtim.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Turizm!!

Komşu? Denizin içindeki bir kaya parçasını (afrodit taşı) kullanarak, bir de denizi kullanarak, 3 milyon Turist getiriyor.

Bizim herşeyi bilen Bakanlarımız, Soliyi? Salamisi? Snt. Hilariyonu, Kantarayı, Buaventoyu, Limnidi taşını, Altin kumu,Ayfilonu Bırakıp. 36 Casinoyu kullanıp 300 bin kumarcı getiriyorlar.

(Ünsal Özbilenler)





UNUTMAK NE MÜMKÜN: Nikos Hristodulidis'in 14 maddelik OSMOSİS paketinde Türklerle Rumların iç içe yaşama hedefinin daha ileri götürülmesi de var… İç içe yaşama formatına çekip eritmek tabii ki OSMOSİS'in temel amacıdır... Etnik temizliğin kolaylaştırılmasıdır bu ırkçı yöntem... 1964 ve 1974 öncelerinde adanın nadir bölgelerindeki iç içe yaşamalarda başımıza gelenleri asla unutmadık… Unutmuş olanlara da son günlerde Suriyeli mültecilerin başına gelenler herhalde önemli bir hatırlatma olur.. Rum, içinde kavga edebilecek yabancı bulamazsa, kendi kendisiyle kavga eder...

(Ahmet Tolgay)

