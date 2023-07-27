SOSYAL MEDYANIN SESİ

KARALAMAKTAN VAZGEÇİNİZ: Maişetimin büyük bölümünü gazetecilik yaparak kazandım. Yarım asırdan fazladır ,yerel medyada, yabancı basın ve haber ajanslarında çalıştım. Ülkemize , halkımıza, milletimize hizmet etmek için çırpınan meslektaşlar, dostlar edindim.

Dayanışma, işbirliği, hoşgörü yaygındı, vardı. Bu durumdan rahatsız olan çevreler, nifak tohumları, kin, nefret saçarak, çıkarlarını korumaya koyuldu. Olur olmaz, iddialar, ithamlar, nedenler yaratarak insanları böldü. Karşılarındaki güçleri parçalamak, zayıflatmak için, "vatan, bayrak, millet" edebiyatına sarıldı. Masum insanları, hainlik, Rumculuk, bencillikle suçladı, karaladı.

Hiç unutmam, yıllar önce, Hasan Tahsin, Emir Ali, Memduh hocayı tutuklatıp, parmaklıklar arkasına soktular. Emin değilim, ama, serbest bırakılmaları için, galiba Mehmet Ali Talat öncülük etmişti. Şimdilere, etrafımdaki gelişmelere bakıyorum ve soruyorum, elli yıl öncesine mi dönüyoruz . Medyamızda, dobra dobra, yayın yapan, eleştiren, yol gösteren, öneren değerli meslektaşlar ; Reşat Akar, Serhat İncirli, Cenk Mutluyakalı , malum çevreler tarafından, "Rumculukla, hainlikle" itham ediliyorlar. Ben, şahsen, bu gazetecilerin, yalan, yanlış, asparagas haber yorum yaptıklarını görmedim. Ve, hepsinin da, vatana, millete, halkımıza hizmet etmeye uğraştıklarına inanıyorum. Hükümetin, devletn yeterince borazanı var. Bırakınız, Allah aşkına da, temiz insanlarımızı kara boya ile boyamak kötülemek gerilerde kalsın.. Araştıralım, konuşalım, tartışalım, en iyiyi, en güzeli bulalım. Birbirimizi, kötülemek, karalamakla , hiçbir yere varılamayacağını bilelim..

(Özcan Özcanhan)





Şu yok.

Elektrik muhtemelen birazdan gider.

Haber sitelerine göre İnternet de kesilecekmiş

Bu durumda gidip torunun davulunu alayım. Oturduğum yerden tam tam çalayım.

Bu tabloda yapılacak en iyi iş bu...

(Bülent Dizdarlı)



Arabayı eski Ercan parkına bıraktık inişte yeni alana indik ordan taxsi ile eski park yerine 200 tl ye götürüldük. Gel da bu ülkede yaşa ..

çektiğimiz eziyet de cabası..

(Süleyman Özkoç)



Apostolos Andreas, İsa tarafından havariliğe çağrılan ilk kişidir. Dolayısıyle ordaki manastır Ortodoks Hristiyanlık için çok önemlidir. Oraya cami yapmak kadar kışkırtıcı bir hareket olamaz.. Bunun Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesinin yanına kilise yapmaktan farkı yoktur. Bu kabul edilemez bir durumdur. Ben yaparım olur zihniyeti belli ki başımıza daha çok işler açacak...

(Cemal Elagöz)







Bunlar Terminatör

gibi davrandılar, var olan hava alanı son yapılan iyileştirmeler ile çok da kötü değildi ve ille de ülkeye turizm amaçlı yatırım yapılacaksaydı birsüre daha idare edilebilirdi nasılsa uluslararası yolcu taşımacılığına karşı bize konulmuş ambargolar ortadayken çok mu gerekliydi yeni havaalanı yapmak? Yeni Hava alanı için harcandığı söylenen 450 milyon TL yollarımızın iyileştirilmesi için kullanılsa daha iyi olmaz mıydı?

Daha güzeli daha iyisi derken tamamlanmadan açılan yeni terminal binası daha kötü olmuş şimdi bu kadar olumsuzlukları yaşayan insanlar ülkelerine döndüğü zaman neler anlatır neler.

(Hasan Mullaoğulları)

