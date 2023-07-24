Son bir aydır, her gün genç yaşlı birçok kişinin ölüm haberleri geliyor. Normalin üzerinde bir sayıda ölümlerin yaşandığı kanısı hızla güçleniyor. Bu da bir sürü komplo teorilerinin ortaya çıkmasına yarıyor. Ya haberler bilinçli öne çıkartılıyor ya da gerçekten tuhaf bir olayla karşı karşıyayız. Bunu anlamanın bir yöntemi ölüm paternlerine bakmak. Geçmiş yıllarla kıyaslamak. Ölüm nedenlerini gruplandırmak vesaire. Sağlık bakanlığının böyle bir çalışması var mı? Yoksa; Tabipler Birliği bu işi yüklenebilir mi? Fazla da zor olmaması gereken bu eksersiz eminim bu konuda hızla yayılan endişelere bir cevap oluşturacaktır.(Mete Hatay)İsterse ülkede 15 santral kurulsun…Halktan alınan trafo katkı payları, doğru yatırımlara dönmedikçe…Elon Musk elektriği yukarıdan vermezse…Elektrik kesintileri devam edecek.Özellikle; İskele bölgesi, yeni kent… Seneye da Gaziveren….(Hüseyin Ekmekçi)2 gün önce, KKTC hükümetinin ve CB nın,her dedigine "EVET " dedikleri TC nin 22 yıldır iktidarda olan CB nı , Yeni Ercanı açarken ,yine esti kesti, Dünyaya KKT’ yi tanıyın dedi, bakın dedi bőyle alan dayılı ülkelerde var dedi.Bizim CB nımda yine gaza gelerek ,o da esdi kesti , Eşit Egene,devlet dedi.Tamam da,Nufusunun kaç kişi olduğunu bilmeyen?Ülkesinde kaç kişinin kaçak yaşadığını bilmeyen?Ülkesinde ,fuhuş ,insan ticareti,toz ticaretinin kol gezdigi ve kontrol alamadığgını kabul eden?Polisinin ve itfaiyesinin ,kendi kontrolü olmayan Askere bağlı olan!Katillerin, mafyaların ellerini sallayarak,adaya gelip cinayet işleyip giden?Suların denize aktığı, Ama tarım için, hat döşeyemediği?Kendi deniz ve hava ve de toplu taşıma sistemi, olmayan , ama Bakan ve Bakanlığı olan!Kendi Enerjisini kontrol edemeyip, 45°c sıcaklarda ,vatandaşlarına elektrik veremeyen, bir Ülke, Nasıl eşit egemenlikten, nasıl ben devletim diyebilmekten, nasıl ben hükümetim, nasıl ben Başbakanım, nasıl ben Cumhurbaşkanıyım diye bilir.Hepiniz ve Tümünüz Hìçsiniz ve Hìçbirşeysiniz,Bu halka bu zulümü çektirerek,Cehennemde yanacaksınız.Aldìgınız maaş ve rüşvetler boğazlarınızda kalacak.(Ünsal Özbilenler)Hükümet ettiğini iddia eden muhteremlere açık mektup ve çağrı....Elektrik kesintileri devam ediyor. Sözde hükümet eden KAYYUMLAR olarak da Aksa ile yeni sözleşme imzaladığınız söylemleri var. Ada yarısı kuzeyde yaşayan insanların kafasında sorular birbirini kovalıyor..? ? ? Cevap verebilir misiniz?1. Elektrik kesintilerinin nedeni nedir?2. Bunu halka açıklayacak bir hükümet yetkilisi yok mu?(Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ya da başbakan)3. Arızalara müdahale etmeye giden Kıb-Tek çalışanlarına neden engel çıkarılıyor?4. AKSA bu ada yarısı kuzeyde olumlu yönde mi katkı sağlıyor, yoksa olumsuz mu? (SÖYLEMLER ; Şirket çıkarları ile ihale edenlerin çıkarları mı önem arz ediyor.?)5. Türkiye'den kablo ile elektrik gelse bile, olası doğal afet, sıkıntı, problem olabileceğini öngörerek gerekli iyileştirme ve yatırım yapmak gerekmez mi?6. Bilerek ve isteyerek; ustalarınızın kin ve nefret uyandırma siyaseti güderek, insanları Kıb-Tek ve esasında El-Sen'e karşı galeyana mı getirmeye çalışıyorsunuz?7. Özelde elektrik ; genelde eğitim, sağlık, spor, vatandaşlık, tarım, çevre, turizm, doğal yaşam, dağ/deniz talanı, sağlık, ulaştırma vb. bir çok alanda; plan , program ve uzun zamanlı stratejik kararlar gerektiren konularda ERK sahibi misiniz?(Mehmet Malek)Mağusa, Gazi unvanını alırken vallahi bu kadar harap olmamıştı! Yaşadığımız bu berbat sürecin sonunda kasabamızın adına “Şanlı” sıfatı da eklense yeridir. Bu ne bitmez bir eziyettir.(Eralp Şerifoğlu)Sn. Ersin Tatar, sıcak-soğuk hava demeden nerede bir açılış varsa orada olmanız dikkatlerden kaçmıyor. Ama biraz dikkat edin bu sıcak havalar hafife alınacak gibi değil…Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak ülke gençliğine hizmete devam edeceğinizi söylediniz. Ancak hizmet futbol sahası açmak değil iş sahaları açmakla olur. Bunun içinde hükümet programınızda olan bilişim adası olmak için çalışma yapmanız şart…Sn. Alişan Şan, Maliye Bakanı olarak, dövizdeki yükselişin daha ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz? Yoksa artık yükseliş yerini durağanlaşmaya mı bırakacak? İnşallah yükseliş durmuştur…Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Güzelyurt bölgesinin devlet hastanesi konumundaki Cengiz Topel Hastanesi’nde bir kardiyolog doktor olmaması nedeniyle bölge sakinleri perişan oluyormuş. Bu hastaneye bir kardiyolog görevlendirmek çok zor olmasa gerek…Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak, kaçak av konusunda gelen ihbarları anında polise bildirerek gereken cezai işlemlerin yapılmasını sağlıyormuşsunuz. Bu arada inşallah doğadaki hayvanların sulukları boş kalmıyordur. Zira bu sıcak havalarda en çok suya ihtiyaçları var…Sn. Dalman Aydın, bu aralar Kıb-Tek çalışanlarının santrallere girişini polis kontrolünde olması çalışanların büyük tepkisine neden oluyormuş. Bu güvensizliğin nedeni nedir?