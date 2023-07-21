SOSYAL MEDYANIN SESİ

Tüpgaza 40 TL zam

Millette ben dahil tık yok neden?

Alıştık mı?

Neden başka ülkelerde bu şekilde zam yapıldığı zaman ne cam kalır ne çerçeve da bizde akaryakıt yada tüp gaza veya başka ürünlere zam yapıldığı zaman hepimiz bir seferliğine eski fiyattan alalım diye kuyruğa gireriz?

Ne iş bu iş?

Nerde bu muhalefet sokaklar neden hep boş?

(Hasan Mullaoğulları)





Adanın hava sahası kapandı.

Mağusa’nın da ana karayolları ve çemberi kapanmış durumda.

Törenler klasik bir şekilde yapılacak yine. Zaten kent aylardır kazılan ve kapanmayan çukurlardan perişan. Yıllardır bu işleri organize eden Kaymakamlık, Mağusa Polisi, Mağusa Belediyesi biraz daha güncel, biraz daha insan odaklı düşünemez mi? Bu kadar mı statik her şey. Bu kurumlar kentin sakinlerinin hayatlarını zora sokup çemberlerde tören yaptıklarında daha mı milliyetçi oluyorlar? Mağusa’nın ana kavşağı çember kapatılıp, çelenkler başka bir mecraya konsa milliyetçilikleri mi azalır? 49 yılda bir adım mı değişim olmaz! Olmaz demek ki…

(Okan Dağlı)





Canını bu topraklar için feda eden insanlarımıza Allah’tan rahmet dilerim...

Ama

bu topraklara canını feda eden insanlarımız, bu toprakları kimlere emanet etti? sorusu da aklımda hep soru işareti olarak kalacaktır.

Unutmayın.....

Var isek varlığımızı onlara borçluyuz

Mekanları cennet olsun...

(Fırat Özakıncı)



Sizi bilmem ama ben kutlanacak bir şey görmüyorum... Ekonomik olarak çökmüş bir memleket, döviz karşısında ezilen bir halk... Her gün daha da kötüye giden yaşam standartları... Elektriği, yolu olmayan bir yer... 'Elinden kurtardığınız' Kıbrıslı Rumların yanında işçi olarak çalışan 'kurtulmuş' binlerce Kıbrıslı Türk... 'Kurtarılmış topraklara' bit pazarı muamelesi yapan binlerce Kıbrıslı Rum... Yarın çıkıp "eşit, egemen" naraları atıp "ne kadar büyük bir devlet" olduğunuzu söyleyeceksiniz ve hep birlikte evlere dağılacaksınız...

(Ahmet Vamık)



Emin adımlarla geleceğe yürümek tam da budur. Dün tüp gaz bugün akaryakıt, yarın ise iğneden ipliğe herşeye. Ver mehteri. Ceddin deden, neslin baban.

(İsmet Özgüren)



Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor!!!!

Millet Şafak Nöbetinde , şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Şehit çocukları halen daha yokluk ve sefalet içinde sürünürken, şehit torunları işsizlik ve gelecek kaygısından , ekonomik sorunlardan ülkeyi terkedip gavur ellerine göç ederken, kanları üzerine kurulan Devleti sözde yönetenler şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan topraklarını satarak aldıkları rüşvetlerle çocuklarına göç etmesin diye 500,000 sterline Ferrari alıyorlar .

Şehitlerimiz toprağın altında ters dönüyor.

Uyan ey Kıbrıs Türkü uyan.

(Ziya Emir)

