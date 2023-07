Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. İşsizlik başka bir sorun.

Döviz kanserli vakka.

Yabancı istilası müthiş bir kaos.

Ne konuşuyoruz? Kabine değişecektir. 2,3 bakan görevden alınacakmış.

Neden, her kimi alacaksanız görevden onlar günah keçisi mi olacak?

Evet olacak. Halkta oluşan algı BAŞARISIZ oldular yönünde gelişecek.

Olmaz bey ağam olmaz.

Demokrasilerde nöbet değişimi olur.normaldir.ama bizde görev değişikliği formatından çıkar iş.

Ben diyorum ki hepsini değiş.Cici kaka olmasın.

Ha birde savunması hazır isin"Turkiye böyle istedi,Türkiye bunu istedi bunu istemedi"

Al hepsini görevden nöbet değişimi olsun.

Sonuçta mazaret de hazir "Türkiye böyle istedi" Hatta ve hatta bazıları çok ileri gidip "Tayip Erdoğan böyle istedi" der.

Bu kimseye hoş gelmez.Kimse bunu hazmetmez.Bu söylemler artık hattını amacını aştı.Turkiye yi hedef yapıyorsunuz farkında değilsiniz.Aslan aç olunca bakıcısını bile parçalar unutmayın

(Hüseyin Cumaoğlu)



MADALYONUN ÖN VE ARKA YÜZÜ

Önce önyüzden başlayalım da yanlış anlaşılmayalım.

1- Dünyanın hiçbir yerinde bir çocuğa kelepçe takmazlar. Kelepçe takılı resimlerini yayımlamazlar, paylaşmazlar...

Alırsın polis arabana, götürürsün karakola, davanı okur, salarsın evine. Böyle yapılsa eleştiri minimal olurdu.

2- Dış ülkelerden gelen hayvanların karantina ortamı görmedim ama yazılanlardan anladığım kadarıyla çok berbat bir ortamdan oluşmaktadır. Bu olayın en azından karantina merkezinin toparlanmasına vesile olmasını diliyorum.

Gelelim madalyonun arka yüzüne.

1- Bu ülkede (Kuzeyde ve Güneyde) dıştan gelen hayvanlara karşı uygulanan karantina sayesinde elli yıldır KUDUZ hastalığı görülmemektedir. Bu çok değerin kaybolmaması için dışarıdan hayvan getiren herkesin karantina kurallarına uyması gerekir.

2- Kötü bile olsa uygulanan karantina sistemi sayesinde bir çok hayvandan insana veya hayvandan hayvana geçen hastalığın ülkeye girmesi engellenmektedir.

Sonuç

1- Kimse karantinadan zamanı dolmadan hayvanını alamaz. Alırsa toplum sağlığını tehdit ederek suç işler.

2- Kelepçeye gerek yoktu. Hele böyle fotoğraflanması olacak şey değil. polis sadece davasını okusa görevini yapmış olurdu. Kelepçe işgüzarlık oldu

(Bülent Dizdarlı)



Az önce evin önünde bir araba yol kesince, paketçi ani fren yaptı. Asfalt sıcak kayıp düştü… Hafif yaralandı. 10 dakika sonra kapı çaldı. Başka bir paketçi, elinde koca pizza ile adres arıyor. Kan ter içinde perişan… İnsani olmayan şartlarda, ekmek kazanmaya çalışan herkesin Allah yardımcısı olsun… Sipariş verirken, bunu da unutmayalım.

(Levent Kutay)



Allah kahretsin. Yetti be artık. bu kadar sorumsuzluk, beceriksizlik, düzensizlik olamaz, diyoruz ,ama, işte oluyor. Kaçıncı kezdir, elektrik kesintilerinden, klimam, tv ve bilgisayarım zarar görüyor. Başka ülkede olsak, ilgililerden çatır çatır tazminat alırdık. Maalesef, KKTC de ne düzen kaldı ne hak , ne de, hukuk. Eskiden, "git Kadı efendiye anlat" derdiler derdini.

İyi, güzel de, nerede bulabilirim Kadı Efendiyi !!!.

(Özcan Özcanhan)



Her ay Long Beach'tekı otelim için 25.000 ya da 28.000 TL elektrik parası öderim 21.000 ile 25.000 arası da diğer restoranım için öderim. Kıb-Tek'e 50.000 TL aylık ödeme yapan işletme sahibi olarak bir yetkilinin açıklama yapmasını beklerim!!!!

Long Beach’te sabaha kadar olmayan elektrik için jeneratöre 5000 TL'lık mazot yaktık. Yönetici hatalarının cezasını biz çekiyoruz. Yanan cihazları biz ödüyoruz. Bu ülkeden insan nasıl iş yapsın????

(Emine Sütçü)







Sn. Ünal Üstel, son günlerde ülkemizde düzenlenen etkinliklerde bir başbakan olarak gözler sizi arıyor. Ancak pek görünmüyorsunuz. Umarız sağlık sorunlarınız yoktur…



Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz gün Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde gerçekleştirilen ralli şovunun başlangıcını verenlerden biri de sizdiniz. Ancak ralli de ilginin odağı başkan Hüseyin Amcaoğlu olmuş. Anlaşılan boynuz kulağı geçti…



Sn. Alişan Şan, asgari ücretin yeni rakamı ve temmuz maaşlarının hayat pahallılığıyla birlikte ödenecek olması maliyeye ne kadar daha bir yük getirecek? Bu yük nasıl karşılanacak merakla bekliyoruz…



Sn. Hasan Taçoy, yeni asgari ücret artışı özel sektör çalışanları için akmasa da damlar nitelikte. Ancak işverene destek konusunda herhalde bir çalışma yapılacak. Zira bu maliyetlerle birçok küçük esnaf kapatacaktır…



Sn. Tekin K. Birinci, Adana Demir Spor Kulübü’ne önce Patrick Kluivert gibi deneyimli bir teknik direktörü sonra ise Avrupa’da birçok başarıya imza atmış tecrübeli futbolcu Nani’yi getirterek menajerlik konusundaki başarınızı bir kez daha gösterdiniz…



Sn. Fırat Ataser, Mare Monte plajına Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi olarak yaptığınız dokunuşlar bölge halkını oldukça memnun etmiş. İnşallah girişler de ücretsizdir…