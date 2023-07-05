SOSYAL MEDYANIN SESİ

Türkiye Futbol Federasyonu "yabancı oyuncu kuralı" için bir değişiklik yayınladı. Kimi ülke sporcularına özel bir statü kazandırdı.

“Kulüpler, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu oynatabilecek.”

Dikkat etmişseniz pozitif bir ayrıcalık yapılan bu ülkeler arasında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" yok. Çünkü Türkiye, "KKTC"yi sadece "kuzey Kıbrıs sınırları içinde" tanıyor. Dünyada tanımıyor.

Kıbrıslı Türk sporcuları kimi başarılar elde ediyor ya... Hepimiz -haklı olarak- gururlanıyoruz. Evet de... Türkiye Cumhuriyeti adına yarışıyorlar!

Geçenlerde Kıbrıslı genç Tahsin de Omonia’nın altyapısına dâhil oldu, güneyde… Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olarak.

“Yeni” dedikleri siyaset de bu. Yalan değil, iki ayrı devlet: Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti!

İlginçtir… 27 Temmuz’da UEFA Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan’ın Gabala takımı ile karşılaşacak, Omonia… Tahsin de kadroda olabilir, o maçta… Ersin beyler yanına büyükelçiyi de alarak maça gidebilir pek ala… Hem devre arasında Azerbaycan da “KKTC”yi tanır belki (!)

(Cenk Mutluyakalı)







İç savaş mı? Dur durak bilmeyen bombalamalar, kurşunlamalar, cinayetler... Şimdi de Limasol'da bir evin giriş bölümü bombalandı... Komşu iç savaş mı yaşamaya başladı?..

(Ahmet Tolgay)



Paluze ve köfterde KDV sıfırlamak bundan çok daha akıllıcaydı deyim da siz anlayın.

Aralık 2022'de yaş sebze ve meyve tavsiye fiyat belirleme komitesi kurdular. Hiç bir işe yaramayacak dedik ve yaramadı.

Sonra Mart 2023'te Hal Yasası geçirdiler ve Aralık 2022'de kurdukları komiteyi buzluğa kaldırdılar. Kaldırırken de istenilen sonucu vermediğini söylediler.

Hal Yasasını oy birliği ile meclisten geçirip, 1 yıl içinde her şey hazır olacak, fiyatlar ucuzlayacak (ki hiç alakası yok) dediler. Üstünden 4 ay geçti hiç bir adım atmadılar.

Ve tahmin edin ne oldu ?

Aylardan sonra yapabildikleri tek şey başarısız oldu dedikleri şeyi tekrar hayata geçirdiler !

3 Temmuz 2023 tarihli yeni "yaş sebze ve meyve referans fiyat listesi" Ticaret Dairesi tarafından açıklandı

(Turgut Alas)



Bu dünyada iki şey belli değil.

Bir yarının ne olacağı,

Bir de insanoğlunun ne yapacağı.

(Hasan Karas)



MTG Başkanı Koral Bozkurt'un izlediği transfer politikasını imrenerek takip ediyorum.

Tam bir profesyonel gibi davranıyor. Transfer ettiği her oyuncu ile 4-5 yıllık bir sözleşme imzalıyor.

Yarın ben yoruldum başkanlıktan ayrılıyorum derse gelecek olanlara içi boş bir kulüp bırakmayacak.

Biliyorum bazılarınız "parası var o yüzden normal" diyeceksiniz. Bunu diyecek olanlara sadece şunu söyleyebilirim "biz parası olan çok başkan gördük, ancak giderken kulüpte oynayacak futbolcu bulamayan kulüp başkanıydı tümü"

(Cemil Garip)

