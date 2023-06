SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hür eşekler zarar veriyormuş : Şimdi uyananlara , kalkanlara, "Günaydın"

Hasad vakti gelmiş de Karpaz’ın hür eşeklerinin zarar verdiğinden şikayetler okudum medyada. Allah aşkına, şimdi mi zarara başladı bu hayvanlar? 1974 savaşından sonra, başı boş kalan ve sürekli nüfusları artan hayvanlar, hayatta kalabilmek için, elbette bulduklarını yiyecekler, içecekler. Gelmiş geçmiş ve iktidarda olan hükümetlerin, herhangi bir "eşek politikasına" rastladınız mı ? Yookk. Hepsi bitti de eşeklerle mi uğraşacaklardı yani !

O halde , şikayet etmeyiniz.

Hükümeti göreve çağırınız. Ya kontrol etsinler, ya toplasınlar satsınlar, ya da yurt dışına ihraç etsinler, ya da başka ülkelere bağışlasınlar. Tam olarak, sayılarını bilen var mı ? Yookk. Ama, şikayet eden çook. "Zarar veriyorlar". Gittikçe büyüyen bu soruna çare bulacak yok mu? Hayvan severler dernekleri, Tarım, Turizm bakanlığı yıllardan beri bu soru çözmeye çalıştı mı, çalışıyor mu * Duymadım, ama, artmakta olan şikayetleri işittim gördüm. Yetkililer görmedi, görmüyor mu, acaba ! Bu "özgür " eşekler, sadece tarıma mı zarar veriyor? Yollara çıkıp da trafik kazalarına neden oldukları önlemek girişimi, sadece tabela asarak uyarmakla mı sınırlı?

KKTC’nin tanınması mümkün mü?

R.T. Erdoğan ve E. Tatar, sarayda görüşme sonrası, basın önünde yaptıkları açıklamalarında, “Egemen, Eşit KKTC tanınmadan” görüşmelerin başlamayacağını duyurmuşlardır.

Aradan sadece 3 gün geçti.

R.T.E. Ankara’da yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi başkanının barışçı birisi olduğunu ve KKTC’nin “Eşitlik ve Egemenlik Hakkı” kabul edilmesi halinde görüşmelerin başlayabileceğini açıkladı.

E.T. Bolu’da yaptığı açıklamada, görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için “Eşitlik ve Egemenlik” kabul edilmesi gerektiğin söyledi.

Farkı görebiliyor musunuz?

3 günde TANINMA kelimesi değişti.

KKTC’nin değil, “Eşitlik ve Egemenlik Hakkı”nın tanınmasından söz ediyorlar.

Bu hak,

Görüşme masasında zaten var.

(Ülker Fahri)





2 yıldır dilimizde biten tüy döküldü baştan bitti !!!

Dedik ki sebzede meyvede fiyatların düşmesini istiyorsanız girdi maliyetlerini düşüreceksiniz. Elinizdeki enstrümanlar da yapmanız gerekenler de belli, sulama suyunda (daha da zamlandı), elektrikte (daha da zamlandı) tarım için daha düşük fiyat belirleyin dedik.

Akaryakıttaki fonları tarım için sıfırlayın ya da düşürün dedik, gübrede tohumda ilaçtaki vergileri, fon kesintilerini bir süreliğine sıfırlayın ya da düşürün dedik. Dedik ki yapın da üretim maliyetleri düşsün. Üreticiden kesilen %3 stopaj vergisini bir süreliğine almayın dedik. Dedik ama kime dedik ? Ha size konuştuk ha duvara konuştuk.

Yıllar oldu sebze meyve fiyatları çıktıkça suçlu hep üretici oldu. Üretici batıyor, üretim duruyor, ithalata daha da bağımlı hale geliyoruz dedik sağır oldunuz.

Bugün çıktınız diyorsunuz ki yaş sebzede %5 olan KDV'yi sıfırlıyoruz. Adını da ekonomik önlem koydunuz !!! E zaten o KDV üreticiden değil tüccardan kesilir, fiyatı belirleyen kim ?

E be refikler hani gabahatlı üreticiydi? Bu kadar zamandır marketler mi fahiş kâr etti ? Kabul mu ettiniz bunu?

Bu kadar zaman ne denetlemediniz madem?

(Turgut Alas)





HAVUZ PROBLEMİ:

Cenk ayda ortalama 0.47 tüp gaz ve 250 litre benzin kullanan sıradan bir vatandaştır.

Son 15 günde benzinin litresine 2.5 TL zam geldi, piyasada olmayan tüp ise 5 TL ucuzladı.

BUNA GÖRE:

A. Cenk'in yediği kazığın uzunluğunu, genişliğini ve alanını hesaplayın, iç ve dış açılarının toplamını yazın.

B. Bu duruma sebep olan yüzsüz politikacılar için bir veya iki cümle yorum yapın.

C. Cenk'in gelir havuzu ne kadar sürede boşalacak, hesaplayın.

Tüm öğrencilere başarılar dilerim.

(Cenk Özdağ)