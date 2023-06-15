SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ve ben şunu anlamıyorum.
Neden yanlış gidişata "bu gidiş yanlış; gel bizi duy Mehmet Harmancı" diyemiyoruz?
331,5 TL (aylık/ hane başına) temizlik ücreti
suyun tonu 25 TL
Bizim yaşantımızda oldukça fazla. Yeniden düzenlenmesi, çözüm üretilmesi şart.
Hepsini geçtim, hane başı alınan bu temizlik ücreti ile bu sokaklar bu halde olmamalı...
Ben iyi niyetle ifade etmek isterim. Duyulacağımı dikkate alınacağımı da biliyorum.
Ama bir anlayış var ki, "tapınma" üzerine kurulmuş, öyle alışılmış belki de... "Sus aman duymasın"!
Yahu niye? Neden şikayetimi arkasından yapayım?
Adam bizi duysun ki çözümünü üretsin ...
Bence duyar Lefkoşa Türk Belediyesi & Mehmet Harmancı
(Simge Özkan)
Eski Anibal, şimdiki Buse Akşamları'nın karşısında kısa süre önce bir kaza oldu.
Kaza sonrası köprüde hasar oldu.
Sorumlusu kimdir, nedir bilmem.
Aradan geçen sürede ne tamirat, ne başka bir şey.
Memlekette kopan, kırılan, dökülen ne varsa beytambal gibi olduğu yerde durur..
Gerçekten yazık, günah, ayıp....
(Aral Moral)
SABİTLEME: Başbakan'a ilettiği açık mektupta; “Gümrüklerde bir süreliğine de olsa döviz kurlarını sabitleyin” isteğinde bulunan TUDER patronları acaba ithal edip sattıkları ürünlerin fiyatlarında da bir sabitleme yapmayı düşünmezler mi?..
(Ahmet Tolgay)
Büyük bir ekonomik akıl, vizyon ve misyonla palüze ve köfterin kdv'sini sıfırlayıp da zivaniyayı bu kapsama almayanlar;
Üzüm de ben de bu ihanetinizi asla unutmayacağız!!!
İki elimiz ve asmanın filizi dünya ahiret yakanızda olacak!
(Cenk Özdağ)
Yani goca sosyal medyada deprem mağduru kızıma uygun fiyatlı bir ev bulamadık ha Girne’de çok şey bekledim İNSAN olamadık demek. Olsun yanlış da anlaşılmasın bizim evimizde herşeyi hazır başımızın üstünde yeri de var odası da ama kendini çok rahat hissetmediği için ev arıyoruz, arkadaşları ile bir ortam arıyor kızımız ve arkadaşlarından bir kişi daha deprem mağduru. Şimdi klavyeden üzüntü emojileri atabiliriz. Teşekkürler (Girne’de kiralar uçmuş, öğrendik.)
(Serkan Şah)
KDV oranlarının düşürülmesi veya sıfırlanması piyasada fiyat denetiminin tavizsiz yapılmasıyla desteklenirse alım gücü artar. Denetim olmazsa bu tedbir tüccarın kar marjını arttırmaktan öteye geçmez...
(Göktürk Ötüken)
Malını mülkünü yabancılara satanlar bilin ki gün gelecek çocuklarınıza bırakacak hiçbir şeyiniz kalmayacak.
(Metin Gültekin)
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