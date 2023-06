SOSYAL MEDYANIN SESİ

Dün yakın zamanda evlenecek olan genç bir arkadaşım için 1-2 tanıdık müteahhit arkadaşa ev fiyatlarını sordum. Apartman dairesi 70,000 stg + Müstakil ev 160,000 stg + dediler. Üstelik Kıbrıslı Türkler alamasa da bu fiyatlara yabancı alıcılar evleri hemen almaya devam ediyor. Bu halkın mülksüzleştirilmesi ve yurtsuzlaştırılması her geçen gün devam ediyor hepimizin gözü önünde...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Aramızda bir kişinin hep mutlu, çok mutlu olması paha biçilmez... Ne döviz derdi, ne ay başı, ne yılbaşı... Mutluluk istikrarı stabil... Kalbinden sevgi, yüzünden gülücük eksik olmasın sayın cumhurbaşkanım...

(Hüseyin Ekmekçi)



Vay beee. Reklam aynen söyle" Artan müşteri taleplerinden dolayı Girne ve Mağusa'da kıyı şeridinde sahibinden arazi aranmaktadır" Hem de kıyı şeridinde. Eğer bu Akdeniz'e suyuna ayağımızın baş parmağını sokacak yer bulursak Allah beni bildiği gibi yapsın.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Herkes isyanda herkes birilerine sitem eder durumda. Sorry be arkadaşlar ama bilesiniz ki Bizi bu duruma düşüren'ler yine hayat pahalılığı, artışlar gündeme geldiğinde özel sektör ile kamu çalışanlarının , işveren ile özel sektörde çalışan işçilerin birbirlerine karşı acımasızca sarf ettikleri sözleri zevk alarak izleyecek. Yok sen açgözlüsün yok sen oturarak para kazanın vs....... Onların bir derdi yok çünkü evlatları ve torunlarının geleceği garanti altında, yandaşları/ yalakalar'ı da iyi durumda. Herkes birbirini yemeye devam etsin ,herkes seçim dönemi alacağını da alsın , işe giren de girsin seçim dönemi de tamamdır. Ama unutmayın ki menfaatleriniz uğruna başımıza getirdiğiniz kişiler var ya işte bu yüzden birgün gelecek sizin evlatlarınız , torunlarınız başkalarının evlatlarının , Annelerin, Babalarının çektiklerini çekmek zorunda kalacak .Gerçekten yazık. Haa bu arada öğretmenlerimizden kestiğiniz maaşları seçim dönemi siz ve yandaşlarınız harcamazsınız umarım . Belki biraz vicdanlı davranır da eğitim için harcarsınız. Benda artık TOROSLARI görebilmek için sabahları stresden uzak herşey çok güzelmiş gibi uyanmak isterim..

(Ceran Tunalı)





Sabırsızlık: Daha önce moral bozucu mali yorumlarını dinlediğimiz ekonomist ve bankacı uzmanımız Ahmet Melih Karavelioğlu'nun son yorumu gerçekten moral yükseltici... Dedi ki "TL'nin cazibesi dövizi bozduracak." Bu dayanılmaz cazibenin yaşamımıza girmesini öylesine bir sabırsızlıkla bekliyoruz ki...

(Ahmet Tolgay)



Gençler yürüdü ve " Servet vergisi, hemen şimdi" diyorlar.

"Gençler, vergi yasasının, 38'inci maddesi bu hususta yetki verir. Başka yasaya gerek yok.

Siz hade neyse de, mahkemede çapraz sorgulamada, genç bir avukat bana da sordu.

" Adam resmen vergi kaçırıyor. Devlet vergisini nasıl alacak?"

(Hüseyin Garip)