SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kıbrıslı Türk genç bir kadının kendi ifadesine göre Türkçe konuştuğu için darp edilmesi çok endişe edici bir olaydır. Geçmişte de benzer olaylar yaşandı, bununla ilgili olarak önlem alınabilmesi adına iki unsurun önemli olduğunu düşünüyorum:

1- Eğer Türkçe konuşulduğu için bir saldırı söz konusuysa, burada nefret suçunun olup olmadığı kesinlikle etkili şekilde soruşturulmalıdır. Nefret suçları, toplumlarda belirli bir grubun mensuplarına yöneltilir. Amaç, o grubun üyelerine bir mesaj vermektir. Genelde saldırıya uğrayan toplumda bir tedirginlik yaratır, aynen bugün bu olayı gören Kıbrıslı Türklerin hissettikleri gibi. Bu nedenle güneyde suç kapsamında olan nefret suçu maddesi de tahkikata dahil edilmeli ve polis bu konuda kamuoyunu aydınlatmalıdır. Eğer bu saldırı bir nefret saldırısıysa, sadece bu mesele bağlamında yapılacak bir etkin soruşturma yetmez, Kıbrıs Cumhuriyeti ayrımcı tutumlarla nasıl mücadele edeceğini Kıbrıslı Türklere göstermelidirler.

2- Yine birçok meselede olduğu gibi Kıbrıslı Türkler vatandaşı oldukları Cumhuriyet altında kendi haklarını kullanamıyorlar. Poliste bir şikayet bile yapılacağında, dil bariyeri veya yasal prosedürlere dair yetersiz bilginin sağlanması neticesinde Kıbrıslı Türkler haklarını arayamaz noktaya getiriliyor. Düşünün ki yasalarını ve düzenlemelerini kendi dilinizde okuyamadığınız, idarenin pratiklerinden bir haber bir grubun mensubusunuz. Tabii ki böyle bir durumda ayrımcılığa daha açık hale gelirsiniz, çünkü sistem dahilinde haklarınıza erişmeniz çok zorlu. Yani kısacası, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm idari kurumlarının ve en başta da polisinin Kıbrıslı Türklere hizmet sağlayabilir noktaya gelme zorunluluğu vardır.

(Fezile Osum)





Rum kesiminde Bir Kıbrıslı Türk gencin darp edilmesi ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı seviyesiz yorumları okudukça; bu yorumları yapanların genç kızımızı darp edenler kadar ırkcı, bağnaz insanlıktan uzak kişiler olduklarını söyleyebilmenin insanı değerleri tam olan her bireyin görevi olduğunu düşünüyorum.

(Göktürk Ötüken)



Çok çok acil temizlik konusunda, yerlere çöp, izmarit herhangi bir şey atıp çevreyi kirletenlere ceza uygulamasına gidilmesi gerekir. Yoksa temizlik kültürünü çocukluktan alan insanlarla, nerde nasıl yaşayacağını bilmeyenlerin bir arada yaşaması çok zorlaştı ve de daha da zorlaşacak. Rum tarafında bu uygulama var ve adamlar bunu beceriyorlar. Günden güne her konuda iyiye değil kötüye gidiyoruz maalesef. Çok çok üzücü bir durum.

(Tezel Yavaş)



Lider Olunmaz, Doğulur…

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi KKTC’de de bir sürü belirsizliğe son verdi…

Netice kimseye Sürpriz olmadı sanki…

KKTC halkı olarak bu seçimin neticesini bu kadar merakla beklememiz bize etkilerinin tek koltuklu seçimden çok daha fazla olacağındadır…

Ekonomide rahatlama buna bağlı, Hükümetin Devamlılığı buna bağlı, UBP’de iç huzur buna bağlı, hatta boş koltuğu kimin kapacağı bile bu seçime bağlıydı…

Ancak AKP’nin KKTC’de ikinci sırada çıkmasına sevinenler de Üzülenler de büyük bir yanılgı içinde….

Kıbrıs Türkü Atatürk’çü Laik ve Kurtarıcısı Ecevit’e olan minnetarlığı ile Ecevit CHP’sine yakınlık duyan ve her zaman Onun yanında yer alan bir Halktır…

Saydığım özeliklere ilave Pandemi, Deprem, Hayat Pahalılığı, Dövizin tırmanışı ve son zamanlarda içerdeki müdahalelere duyulan tepkilere, ek olarak Kıbrıs’ta oy kullanan öğrenci ve görevlileri de düşünürsek, neticeyi bütünüyle KKTC’ye mal etmek de son derece yanlış….

Seçim bitti kazanıldı Halk Sn Erdoğan’a ve kadrosuna onay verdi derken, Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan her şeyin yeni başladığının sinyallerini veren bir kabine açıkladı…

Demekki lider olunmaz, lider doğulur…

Türkiye siyasetine son on yıldır yön veren, yaptıkları açıklamalarla Dünyayı sarsan başarılı isimleri bile dışarda bırakabilmek bir liderin yapabileceği bir davranış şekildir…

Dünya Lideri olmak böyle bir şey olsa gerek…

On yıldır Deniz aşırı yatırım yapanların, bir an önce yeni yatırımlara yönelmeleri elzem bir ihtiyaçtır…

25 Hazirandan sonra bu yatırım bonolarının getirisinin yüksek olacağı da bir gerçek…

(Gürsel Uzun)