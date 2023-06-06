SOSYAL MEDYANIN SESİ

Arabulucuya gerek var mı! Son günlerde, Güney-Kuzey Kıbrıs, geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor. Çarşılarımızda alışveriş yapan, Arasta’da, restoranlarda, marketlerde gördüğümüz Rumların sayısı artıyor. Yıllarca, ayrı ve birbirine yanaşmaya korkan halklar, kucaklaşıyor, yüzlerce Türk, Güneyde iş aş arıyor, işbirliği, dayanışma, paylaşma momentum kazanıyor. İki bölge arasındaki geçiş noktaları yetersiz kalıyor. Yeni kapılar açılmasını gerektiriyor. Pek ala, nasıl oldu da bu iki düşman, birbirini acımadan yıllarca vuran öldüren halk kaynaşıyor. BM,AB, Kıbrıs müzakereleri mi başardı bunu ? Yook. Halk, sıradan insanlar, yakınlaştı, birbirini anlamaya çalıştı, karşılıklı güven ve saygı ağır bastı. Temennim odur ki, Kıbrıs’ın bütün insanları, barış, güven, refah içinde yaşamanın yollarını güçlendirirler, geçmişte yaşananlardan dolayı birbirlerinden özür dilerler ve ileride köklü, sonsuz barışa, işbirliği, dayanışma ve paylaşıma yönelirler. İstenirse oluyor. Samimiyet ve iyi niyetle, karşılıklı anlayışla. Arabulucuya gerek kalmadan, direk yüz yüze, konuşarak , art niyet ve kötü emel peşinde koşmayarak. Kıbrıs adası, ne Rumlarındır, ne de yalnız Türklerin. İki halkındır, iki halkın da vatanıdır. Kavga, didişme yerine, barış ve huzur içinde yaşamak daha güzel değil mi ? Aşırı milliyetçilik, ırkçılık peşinde koşanlara, başkalarının haklarını gasbetmeye yöneliklere fırsat verilmemeli.
Barış, huzur ve güven içinde yaşamaya ve yaşatmaya bakılmalı.
(Özcan Özcanhan)
Şunu söyleyecek tek bir KKTC yöneticisi yok… Türkiye’deki yönetim şekline ve yeni atanmasına rağmen Mehmet Şimşek bunları saptayabiliyor, bu yönetim şeklini benimseyeceğini söylüyor…
Ama KKTC’den bu söylenenleri saptayacak, adım atacak bir iktidar anlayışı yok.
Halen, “Türkiye düzelirse biz de düzeliriz, bize de be yapacağımızı söylerler” diyen bir anlayış hakim. Umarım Şimşek’in tavrı ve tarzı örnek olur…
KKTC- TC ilişkileri de yeniden performansa dayalı bir reform destek ödeneği mantığına döner, umarım…
(Hüseyin Ekmekçi)
Yaşa yaşayabilirsen.
ET %135 +
Ekmek %45 +
Yogurt%52 +
Hellim%65 +
Tavuk%35 +
Maaş. 0 -
Hade cambaz ol ipte yürü. Asgari ücretli ne yapacak?
(Hüseyin Cumaoğlu)
Tacan Reynar, son 3 yılda ülkede yeteri kadar kalmadığı için adaylığı iptal edildi.
Peki KKTC'ye sadece seçim dönemlerinde oy kullanmaya gelen seçmenlerin, oy verme hakkı neden iptal edilmiyor?.
Sanırım bir yerlerde bir hata var.
(Ufuk Çağa)
Kıbrıs’a trenle de gidilir mi diye soranlar vatandaş yapılıp oy hakkı verilirken kendi insanını yasaklayan bir anlayış.. Trajikomik
(Cemal Elagöz)
Haftaya enteresan bir konu ile başlıyoruz. Hükumete muhalif her kesimin hem fikir olduğu tek konu solda iki güçlü adayın olması, UBP yani ali beyin kazanmasına yol açabilir. Ama buna rağmen ali beyin yani UBP tarafının, Tacan beyin adaylığını bir şekil düşürme uğraşı verdiğini ve düşürmeyi başardığı... Yani kendi ayağına kurşun sıkması, nasıl bir mantık. İşin içinde bir iş var ama dilim varmıyor söylemeye. Sağduyulu düşündüğümüzde evet artık mecliste sol sandalye sayısı bir daha arttı diyebiliriz. Hem de solun en ucundan Sami yoldaşımız. Evet doktor değil avukat değil, bir gazeteci, halkın içinden halktan ve sorunlardan haberdar birisi Sami özuslu
(Yusuf Özbil)
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