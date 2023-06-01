SOSYAL MEDYANIN SESİ

Tam gün eğitim mi?



Öğrencisine su bile içiremeyen! Öğrencisi sabah okula aç gelen! Cebinde harçlığı olmadığı için derslere öğleye kadar aç giren! Öğrencisi aç, okuldan sonra karın tokluğuna, gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalan!

Aile içi Şiddete maruz kalan ,” Öğrenci ve öğretmeni tehditi görmezden gelen!

Tuvalet kağıdından, sınav kağıdına, sabundan peçeteye kadar olan ihtiyaçları öğretmeni velilerden dilendirip alınan parayla karşılayan!

Öğrencisi 50 yıldır asfaltta ve çakıl taşlarının üzerinde spor yapan! Öğrencisi Oynasın diye okula top bile yollayamayan!

Okul aile birlikleri sayesinde klima, bilgisayar, müzik aleti, kıyafet ve benzeri ihtiyaçları karşılanmaya çalışılan! Sosyal kültürel sportif faaliyetler için tek kuruş katkı koymayan!

Öğretmenin en önemli özelliği olan öğrencisini “değerlendirme” yetkisini Bakanlar kurulu kararıyla elinden alan!

19 yaşına gelmiş delikanlıyı örgün eğitimin içinde tutan!

Başarılı ve disiplinli öğrenciyi cezalandıran, küflenmiş disiplin ve sınıf geçme kurallarını işine geldiği gibi değiştiren!

Öğretmeni aciz ve vasıfsız bir memur durumuna düşüren!

90 öğretmeni 2, 400 öğrenciyi 6 tuvalete mahkum eden! Öğrencisinin insan gibi oturacağı bir kafeteryası bile olmayan!

40 kişilik sınıflarda farklı ülkelerden gelen Türkçe bilmeyen öğrencilerle ders yapmaya mahkum edilen!

Atatürk ilke ve Devrimlerine bağlı, Laik çağdaş eğitimi sekteye uğratan bu yapı dimdik ayakta kalacak ve tek dert Öğretmenin çalışma saati olacak öyle mi?

Ve bir daha sorayım. Tam gün Eğitim mi?

Yazımı lütfen bir daha okuyun. Yazmadığım olumsuz gerçekler inanın yazdıklarımdan daha fazladır.

Keşke Devlet okullarında da tam gün eğitime geçilebilse.

Neden mi?

Çünkü hem öğrencim hem öğretmen arkadaşım özel okulların öğrencisi ve öğretmenine sağladığı daha iyi imkanlar içinde eğitim öğretim yapmayı sonuna kadar hak ediyor.

Bugünkü şartlarda tam gün Eğitime sağlıklı bir şekilde geçilme ihtimali, KKTC’nin tanınmasından daha düşük bir ihtimaldir.

Ne yazık ki…

(Eralp Şerifoğlu)







Galatasaray futbol kulübü şampiyon oldu.

Bir "Fenerbahce Spor kulübü taraftarı" olarak kutlarım.

Şimdi iki tür taraftar var.Sadece futbol sevgisinden dolayı bir futbol takımını tutar izler ve takip eder.Baska bir spor dalı ilgilendirmez onu.

Bir diğer taraftar ise spor kulübü tutar,benim gibi.Evet benim spor kulübüm bu yıl başarı futbolda şampiyonluksa futbolda size göre başarısız oldu.Ama benim spor kulübüm Fenerbahce Voleybol,basketbol,ve birçok diğer branşlarda bayanlarda ve erkeklerde şampiyon olarak beni mutlu etmiştir.Bayanlar da Avrupa şampiyonu da olmuşlardır.

Kısaca benim spor kulübüm Fenerbahce başarılı bir yıl geçirmiştir.

Ha en önemlisi benim spor kulübüm her zaman laik demokratik Türkiye Cumhuriyetinin ve Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu olmuş olmaya devam ediyor. E ben bu Fenerbahce cumhuriyetinde daha ne isteyim.

Spor dostluktur, kardeşliktir sevgi saygı ve barış içinde yapılırsa spordur.

Hade bir ayran içelim üstüne.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Şimdi herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün.

2009 doğumlusunuz ve okul hayatına başladınız .

İlkokul 1-2-3-4 derken 5. sınıf oldunuz artık mezun olup o haklı gururu yaşamak isterken birden pandemi denilen illet çıkıyor ve biriktirebileceğiniz en güzel anılardan birini mezuniyet ve diploma töreninizi yapamıyorsunuz.

İçiniz buruk ortak okula başlıyorsunuz .

6-7 ve nihayetinde 8. sınıf ve gene heyecan ve gene bir dram.

Bu defa dramın adı grev öğretmenler çocukların geleceğini düşünüyor ve son sınıf öğrencilerin hayallerini mezuniyet coşkularını ellerinden alıyor.

Soruyorum 2009 doğumlu çocuklarımızın suçu nedir?

Öğretmenlere haksızsınız demiyorum ama bu çocukların yaptıkları hazırlıkları ve motivasyon düşüklüğünü hayal kırıklığını bana hiçbir şekilde unutturamazsınız ve bu çocuklara unutturamayacaksınız.

Saygılarımı sunarım.

(Ümit Şeyhun)





Biz daha ödenmeden, faturalar bir bir gelmeye başladı bile! Bari fatura tarihlerini ayarlayın da en azından bir aylık emeğimizin karşılığı olarak aldığımız maaş 1-2 gün cebimizde kalsın! Şu anda fatura mesajı atan her kurum, kuruluş vesaire bana akbaba gibi görünüyor! Huylandım…

(Alev Şensoy)

