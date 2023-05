SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ara seçimin düşündürdükleri

Biliyorsunuz bu seçimi hiç onaylamadım. Bir milyon sterlin maliyetli bu seçimin hiçbir amacı olmadığını ve hiçbir şeyi de değiştirmeyeceğini savundum.

Öte yandan aday olan insanlara saygı duyuyorum. Aday olmak medeni cesaret işidir. Hepsine kolay gelsin. Eleştirim onlara değil, bu seçimi yapmak için ısrar edenleredir.

Dokuz aday var.

Sosyal medyaya bakıyorum da en çok konuşulan konu “solun birlik olamaması” . Bu konuda eleştiriler hız kesmiyor.

Siyasi yelpazenin solunda yer alan partilerden dört tanesi adaylarını açıkladı ya, eleştiriler de başladı.

Aslında herkes farkında ki dördü de “sol” gibi durmakla beraber nerdeyse hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Kıbrıs sorunun çözümü hariç, her açıdan birbirlerinden farklı düşünüyorlar. Kaldı ki Kıbrıs sorunu çözümünde dahi küçük farklılıkları var

Hâl böyleyken birlik olmalarını beklemek abes ve iştigal değil midir?

Sahi solun bölünmüşlüğü bu kadar konuşulurken sağ cephenin de dağılmış olarak seçime gideceğinden kimse bahsetmiyor. Oysa sağda sola göre çok daha az fikir ayrılığı vardır.

Sağı birbirinden ayıran partilerin fikri değil, çıkarlarını savundukları guruplarının partileri olmalarıdır. Bu solda hiç mi yoktur? Vardır elbet. Ama sağdaki kadar değil.

Kısacası partiler sağda solda kendilerini göstermek için fırsat arıyorlarken, bu ara seçim onlara ilaç gibi geldi.

(Bülent Dizdarlı)



Kalem eğri dilli ise, mürekkep kara yüzlü ise hele kağıt iki yüzlü ise ben kime ne anlatacağım. Tabib olsam merhem yazsam kime ne deva olacak ki.

Herkesin başı kendi omuzlarında. İçinde boşa doldurulmamış boş hücre varsa düşünsün

(Hüseyin Cumaoğlu)



Kıbrıs Türk'ü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik, hedefi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak olan çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin tarafındadır. Ne dini inancımızın suistimal edilmesine ne de anti demokratik darbeci anlayışa sempatimiz yoktur...

(Göktürk Ötüken)



Bu saatden sonra

neymiş efendim geçinemiyoruk

Neymis efendim et alamıyoruk

Neymiş efendim dolar 25 euro 30 stg 35 olmuş

BANANEEEE

Sağlığım yerinde olsun yeter

Ben etimi da yerim, gezmemi da yaparım istediğim zaman istediğimi da alırım

Bundan sonra gerisi beni hiç alakadar etmez

Herkes hakettiğni yaşasın, gemisini kurtaran kaptan

Nedir be ama savaş savaş nere gadar ömrümüz bitdi,

Gençliğimiz bitdi döviz kurlarına bakarak

Gemisini kurtaran kaptan!!!

(Tek üzüldüğüm ileriyi gören ve bu savası verip kaybeden insanların da bu dönemi yaşayacak olması)

(Ahmet Arıtaş)