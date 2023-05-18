SOSYAL MEDYANIN SESİ

Oldu Bittileri Kabul Etmeyeceklermiş, Hiçbir Zaman. Stefanos Stefanou, solcu, AKEL partisinin Genel Sekreteri, çok net ve sert konuştu. Türkiyenin Kıbrısta yarattığı "oldu bittileri" asla kabul etmeyeceklermiş. BM Kıbrıs Özel temsilcisi Colin Stewart, havanın yumuşamasını ve müzakerelerin Gran Montana kaldığı yerden devamını sağlamaya çalıştığı bu günlerde, Stefanunun olumsuz beyanatı, Güney Kıbrısta alkışlandı. Yıllar önce, Stefanos Stefanu, Kıbrıs Cumhuriyeti sözcüsü şken, kendisi ile "özel- exclusive interview--mülakat yapmıştım. Star medya grubu sahibi ,Ali Özmen Safa da katılmak istemişti ve birlikte gitmiştik. O zaman ,çok dha mülayim davranan Stefanu, çok değişti. En güçlü, ikinci parti lideri olarak, pozisyonları bu ise, Kıbrıs müzakereleri yeniden başlasa da bir yere varılması imkansız.

Zaten, bizim, siyasi liderlik de , masada " eşit" devletten gayri formül kabule yanaşmayacağını defatle duyuruyor.. İki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm ölmüştür diyor. Ama, AB, BM, ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin - BM nin güvenlik konseyi üyeleri- bu görüşe katılmıyor. Varsada yoksa da BM ve AB parametreleri çerçevesinde, iki bölgeli, toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı formülü destekliyorlar.

(Özcan Özcanhan)





AKADEMİSYEN BOLLUĞU: Batmakta olan DAÜ'deki öğretim üyelerinin net maaşı açıklandı: 140 bin TL!... Onun için herkes akademisyen olmak ister... Ülke akademisyen bolluğundan geçilmez oldu...Asistanlar, yardımcı doçentler, doçentler, doktoralılar ve profesörler ordumuz oluştu maşallah!... Ama, bilim insanları sadece maaşlarına ve özlük haklarına değil, o maaşı ödendikleri, o özlük haklarını elde ettikleri kurumun sürdürülebilir bir ekonomiye ve huzura sahip olabilmesine de odaklanabilmeli... Hele KKTC gibi bir krizler ülkesinde, bilim durmamacasına çareler üretebilmelidir... KKTC, üniversitelerinin ve bilim adamlarının bolluğuna karşın kronik sorunlarını çözemeyen bir ülke... Sahi ama bilim ne işe yarar ülkesel kronik sorunları çözemedikten sonra?.

(Ahmet Tolgay)



Deprem nedeniyle farklı şehirlere göç etmek zorunda kalan insanların 2.turda bulundukları yerde oy kullanmaları için kolaylık sağlanmalı. Kilometrelerce uzaktan gelecek insanlara ikinci kez eziyet etmeyin. Bu kolaylığı sağlayın. Seçime henüz 12 gün var, bu yapılabilir!

(Can Karaali)



Bir ara seçim komedisi, duyurusu, yasası, kılıfı, uydurması... Buyurun burdan yakın..

"Şimdi başvuru duyurusu çıkmadan, el altından adayları belirleyip, bazı aday adaylarına başvuru yaptırmadan kendi istediğiniz şekilde eleyip, istediğinizi aday ilan ederseniz, “başka birisinin aday olma niyeti var mı” diye sormadan, oldu-bitti yaparsanız, bir ön seçim yapmamış yani yasayı çiğnemiş olursunuz. Siyasal Partiler Yasası’nın 27. Maddesi açıktır ama anlaşılan siyasi partilerin çoğu bunu kılıfına uydurmak için “tek aday vardı” diyerek geçiştirme niyetinde. Oysa aday olabilmesi için “kim aday olmak ister?” diye sormak ve makul bir süre vermek gerekmez mi? "

(Aral Moral)

